El PP plantea en A Coruña una agenda de regeneración democrática de la mano de Feijoo

Miguel Tellado, Alfonso Rueda, Alberto Núñez Feijoo y Elías Bendodo, en la interparlamentaria del PP Marcos Míguez

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, planteó en la reunión interparlamentaria que la formación está celebrando en A Coruña el establecimiento de una agenda para la convivencia en España y la regeneración democrática tras los casos de corrupción vinculados al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de querer «plebiscitar» las elecciones enfrentando a la monarquía con la república.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, moderó una mesa en la que destacó la «triple crisis» que considera que afecta a los poderes legislativo y judicial, además de al «concepto de nación», ya que los tres «sufren fatiga por el sanchismo». Gamarra enmarcó la situación actual en un «tacticismo electoral» por el que «el discrepante ha pasado a ser adversario, eso es lo que hay que corregir», apuntó.

Álvarez de Toledo presentó una agenda con diez puntos para poner en marcha con la llegada de Núñez Feijoo a la Moncloa con el objetivo de cambiar la tendencia implantada por el PSOE. Esta hoja de ruta incluye cuestiones que van desde asegurar el cumplimiento de la ley en todo el territorio a derogar leyes «ideológicas divisivas», como la de Memoria Democrática, además de rearmar el Estado de derecho, «blindar» la independencia de de las instituciones, reforzar la libertad mediática, dignificar la política y asegurar la enseñanza en español, entre otros.

Esto fue lo más destacado en relación a la «quiebra del poder legislativo», mientras que, sobre la parte judicial, se recordó la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y la defensa de su figura realizada por el Gobierno, además de los casos de corrupción vinculados al equipo de Sánchez, además de la reunión del presidente del Gobierno con Oriol Junqueras, líder de ERC, condenado por sedición y malversación.

La mesa, una de las más relevantes de la jornada, se vio interrumpida momentáneamente por la llegada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, primero, y después del presidente gallego, Alfonso Rueda, aclamados ambos.

Los casos de acoso relacionados con miembros del PSOE y la «degradación» de la igualdad entre hombres y mujeres fueron otros de los asuntos tratados durante esta mesa, en la que la eurodiputada Rosa Estarás aseguró que la postura del Gobierno «era un feminismo de pancarta que se ha diluido».

Más vivienda frente a menos okupación e impuestos

El Partido Popular también insistió en construir más y en perseguir la okupación, junto con bajada de impuestos, como principales soluciones en materia de vivienda. En la mesa de trabajo sobre el acceso a la vivienda, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, cifró en unas 800.000 los pisos necesarios a final de año, además de pronosticar que «el día 1 de Feijoo» habrá una norma para combatir las okupaciones.

Paloma Martín, senadora por Madrid, aseguró que la situación actual lleva a que los ciudadanos se vean «expulsados del centro de las ciudades», que los propietarios no puedan disponer de sus viviendas y que los inversores decidan llevar sus fondos a otros lugares. Frente a eso, propuso «construir, construir y construir», además de rehabilitar, junto con medidas para que «fluya el crédito inversor, dar seguridad jurídica, proteger la propiedad privada y dar un período de protección de 48 meses para desatascar y facilitar la construcción y la rehabilitación de vivienda». Mientras, acusa al Gobierno de adoptar medidas equivocadas, con «intervención del mercado del alquiler» y cree que tolera e incita «a la okupación y a la inquiokupación», lo que, según sus datos, hizo que desaparezcan 120.000 pisos del mercado. «Todas y cada una de las medidas que han ido anunciando, han ido en la dirección equivocadas», señaló.

Cristina Agüera, diputada del PP por Barcelona, apuntó que «la okupación ilegal no es un tema de izquierdas ni de derechas, sino que es un delito que afecta a miles de familias», por lo que apostó por avanzar en una ley antiokupación que acabe «con esta lacra» y que paraliza el PSOE en el Congreso. El portavoz del PP en la Asamblea de la Región de Murcia, Joaquín Segado, matizó que «nadie que sea responsable puede prometer, en materia de viviendas, soluciones mágicas», pero cree que «o se mira hacia otro lado o se toman decisiones valientes». En el caso de Murcia, la apuesta es por «acortar los plazos para poner vivienda en el mercado», aunque afeó que «el voto en contra del Partido Socialista y de Vox ha supuesto que hoy, en Murcia, haya 25.000 oportunidades menos para los jóvenes», al rechazar una norma para construir ese número de inmuebles.

El portavoz el grupo popular en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ve un horizonte «esperanzador» en su comunidad, con un plan que implica a los ayuntamientos y una línea de avales para facilitar el pago de la entrada a los jóvenes, junto con una «bajada fiscal». Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, citó la bajada de impuestos y dijo que ahora su grupo impulsa, por la vía de urgencia para hacerlo antes del final de la legislatura, por una nueva ley de vivienda. «Nuestra ley no es nada original, la que es original es la de Pedro Sánchez», comentó antes de citar una norma para poder tener «más vivienda protegida y asequible, también libre» y construir 20.000 inmuebles en los próximos cinco años. Luis Venta, diputado en Asturias, ve también fundamental «aumentar la oferta» ante la situación actual de altos precios, que vincula con una demanda por encima de las viviendas disponibles.