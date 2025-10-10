El nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega reivindica una financiación suficiente para la justicia gratuita

Luis Torres Foira en la toma de posesión en el salón de actos del Colegio de Abogados de A Coruña Marcos Míguez

Luis Torres Foira, nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega, tomó este viernes posesión de su cargo en el salón de actos del Colegio de Abogados de A Coruña con un discurso centrado en la dignificación de la profesión, la mejora de la justicia gratuita y la modernización institucional. Durante su intervención, subrayó la importancia de reforzar el papel de la abogacía como servicio público esencial y de garantizar el derecho de defensa de todos los ciudadanos.

«El sistema de justicia gratuita no puede sostenerse sobre el esfuerzo personal de quienes lo prestan; requiere una financiación suficiente y estable por parte de la Xunta», afirmó. «Sin medios adecuados, no hay derecho de defensa efectivo. Esta no es una reivindicación corporativa, sino una exigencia democrática», añadió. El presidente recordó que se encuentra en marcha la negociación del nuevo baremo de retribuciones del turno de oficio, y expresó su confianza en que responda, por fin, a las reivindicaciones históricas de la abogacía gallega, reconociendo la labor de los letrados y letradas que garantizan el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

En relación con la Mutualidad de la Abogacía, destacó la necesidad de asegurar pensiones dignas para quienes han cotizado durante décadas. En este sentido, respaldó los avances hacia la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con el objetivo de lograr un sistema de protección equiparable al del resto de profesionales autónomos.

Uno de los puntos más relevantes de su intervención fue la referencia al riesgo de colapso judicial que puede acompañar la implantación de la nueva organización judicial prevista en la Ley Orgánica 1/2025. Advirtió que su puesta en marcha exigirá una financiación suficiente, un incremento sustancial de medios personales y materiales, y un esfuerzo organizativo colosal por parte de la Xunta. Mostró, al mismo tiempo, reconocimiento de la magnitud del reto que tiene ante sí la Administración autonómica, ofreciendo la colaboración del Consello da Avogacía Galega para contribuir al éxito de esta transformación.

Torres Foira puso también en valor el proceso de modernización tecnológica del Consello, que se ha convertido en el primer Consejo autonómico de España con sedes electrónicas implantadas en todos los Colegios de la Abogacía de su ámbito. Destacó además el aula virtual formativa, pionera entre los consejos autonómicos, y anunció la próxima puesta en marcha de una plataforma digital para los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que permitirá impulsar de forma sostenible alternativas eficaces al litigio judicial.

Por último, hizo un llamamiento a la unidad de la abogacía gallega, recordando que «los fines de todos son los mismos: dignificar la profesión, fortalecer el servicio público y mantener la independencia que nos define». Concluyó su intervención con un mensaje de confianza en el futuro: «Esta nueva etapa la afrontamos con diálogo, innovación y cohesión, para construir una abogacía gallega fuerte, moderna y digna».

En el acto estuvieron presentes destacadas autoridades judiciales, políticas e institucionales de la comunidad autónoma.