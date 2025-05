La Fundación Amancio Ortega y la Xunta abrirán la nueva residencia pública de mayores de A Coruña a finales de año

1/12 En primer término, de izquierda a derecha, la arquitecta Elsa Urquijo; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez; la conselleira de Política Social, Fabiola García, y la alcaldesa de A Coruña, Inés García, en la visita a la residencia David Cabezón 2/12 César Quian 3/12 Flora Pérez, presidenta de la Fundación Amancio Ortega, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este miércoles en la presentación de la residencia de mayores de A Coruña David Cabezón 4/12 César Quian 5/12 César Quian 6/12 César Quian 7/12 César Quian 8/12 César Quian 9/12 César Quian 10/12 César Quian 11/12 David Cabezón 12/12 David Cabezón

Gimnasio, peluquería, farmacia, sala de curas, tres habitaciones de hospitalización, servicios de médico, podólogo y fisioterapeuta, un comedor panorámico con extraordinarias vistas sobre la ría, una «arquitectura de la calma» y cuidadas ediciones de poemarios de Rilke, Olga Novo o Pessoa salpicadas por los cuartos llamaron la atención ayer de los asistentes a la presentación de la residencia pública de mayores de A Coruña financiada por la Fundación Amancio Ortega (FAO).

El centro, que costó 32 millones de euros y pone a disposición de las familias 150 plazas a precios inferiores a 1.000 euros, es el cuarto de los siete que financiará la fundación en las ciudades gallegas para incorporar a la red de la Xunta. En Lugo y Santiago ya están en funcionamiento; en Pontevedra, según el presidente, Alfonso Rueda, abrirá «o mes que vén»; la de Ferrol se encuentra «moi avanzada», y Ourense acaba de iniciar la obra. «A ver se somos capaces, e non é nin pola Xunta nin pola Fundación, de facer a residencia de Vigo, que completaría ese compromiso cumprido en tempo e prazo, e con este resultado magnífico, da Fundación Amancio Ortega», apuntó Rueda.

12.000 metros cuadrados

Finales de año es el plazo que manejan para abrir las puertas a los primeros usuarios de la residencia, una arquitectura señera de 12.000 metros cuadrados, repartidos en bajo y tres plantas, levantada sobre una colina privilegiada del barrio de Eirís y proyectada por el estudio de Elsa Urquijo, arquitecta de cabecera de Inditex. «Por su ubicación y por el estilo arquitectónico, va a constituir un elemento importante del entramado urbano de nuestra ciudad», sugirió el vicepresidente segundo de la Fundación, José Arnau, acompañado en el acto por la presidenta, Flora Pérez Marcote.

Se trata del tercer edificio que costea Amancio Ortega en A Coruña, después del complejo de Padre Rubinos, que comprende una residencia de mayores, un albergue de transeúntes y un parque en San Pedro de Visma, y la escuela infantil de A Sardiñeira. «Con otras cosas que hemos hecho en la ciudad, como la clínica de radioterapia o las colaboraciones con la Fundación Novoa Santos para equipos de entrenamiento de los médicos, al final llevamos una inversión de casi 80 millones de euros», precisó José Arnau, antes de sumar inversiones en municipios del área metropolitana que elevan los fondos aportados por la multinacional a más de 115 millones de euros.

Galicia necesitaría al menos 9.000 plazas más en residencias que las ya anunciadas S. Pérez

Gestión a concurso

El Gobierno autonómico, que adquirió la parcela por 2 millones de euros, ha sacado a concurso la gestión, cuya titularidad podría no ser privada a la luz del número de instituciones sociales que han presentado ofertas. Catorce empresas y entidades, según adelantaron desde la Consellería de Política Social, han acudido a la licitación, la que más propuestas económicas ha recibido de las residencias en funcionamiento.

«É o que eu chamo política útil», celebró la alcaldesa, la socialista Inés Rey, de una apuesta por la cooperación público-privada que entrega «un exemplo de sensibilidade na arquitectura» y de lo que aflora «cando nos poñemos a traballar polas persoas, cando as Administracións son quen de chegar a acordos en beneficio de todos e, sobre todo, cando hai institucións tan comprometidas coa sociedade como a Fundación [Amancio Ortega]», afirmó Rey.

El 26 % de la población de Galicia supera los 65 años. «A esperanza de vida aumenta e temos que seguir avanzando nunha sociedade máis igualitaria, máis solidaria, que coida e respecta», observó la alcaldesa.

Alfonso Rueda abundó en «a loita contra a soidade non desexada, un mal silencioso do noso tempo, que ameaza a moita xente, a miles e miles de persoas que están vivindo soas e non queren vivir así», expuso el presidente de la Xunta, que apeló a la responsabilidad colectiva. «É labor de todos —remarcó—, se só depende das Administracións loitar contra esa soidade non desexada, probablemente non cumpriremos todos os obxectivos».

La de Pontevedra abrirá en junio, mientras que en la de Vigo aún no empezó la obra

El 13 de septiembre del 2019, la Fundación Amancio Ortega firmó un convenio con la Xunta para crear siete centros residenciales públicos en las siete ciudades con una inversión estimada de 180 millones de euros que asume la fundación. Todas tienen 120 plazas, salvo las de A Coruña y Vigo, que contarán con 150. La primera en entrar en funcionamiento fue la de Santiago, a la que siguió la de Lugo. La siguiente será la de Pontevedra. La Consellería de Política Social e Igualdad adjudicará el servicio en los próximos días, por lo que podría acoger a los primeros residentes a mediados de junio, a la espera también de que el Concello dé la licencia de primera ocupación. La de A Coruña recibirá a sus residentes a finales de año.

En la de Vigo, que se ubicará en un espacio de la antigua ETEA, en el barrio de Meis, aún no empezaron las obras por retrasos con la concesión de los terrenos. «Agardamos poder asinar canto antes o convenio con Zona Franca e Concello para a urbanización do PS-1, cunha achega da Xunta de cando menos nove millóns de euros», apuntan desde el Gobierno gallego. De momento, la parcela donde se ubicará el edificio aún no se ha desbloqueado. Es la que lleva un mayor retraso. La de Ourense también tuvo que superar numerosos obstáculos y trámites de todo tipo, incluido el desalojo de dos okupas de la caseta de un transformador eléctrico, aunque las obras se iniciaron en noviembre pasado.

En la de Ferrol las obras están avanzadas y se espera que se entreguen después de verano.