Las facultades de Derecho de las tres universidades públicas gallegas protestan ante la nueva titulación de la UIE

M. M

Las facultades de Derecho de las universidades de A Coruña (UDC), Santiago (USC) y Vigo (UVigo), han aunado sus posiciones para protestar conjuntamente ante la apertura de un nuevo grado de Derecho por parte de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), promovida por Afundación. Las facultades de Derecho de las tres instituciones han hecho público un documento en el que explican sus objeciones a la inclusión de una nueva oferta educativa en este campo.

«Vemos con preocupación a posibilidade de implantación dun novo grao en dereito que sería na práctica a quinta titulación destas características na nosa comunidade autónoma, o que suporía unha distorsión da oferta académica na titulación que entendemos xa se atopa suficientemente ben cuberta na actualidade polas 480 prazas que se ofertan nas tres universidades públicas», apunta la carta. Según señalan, la aprobación de esta nueva titulación contravendría la Ley 6/2013 del Sistema Universitario de Galicia, que tiene como objeto «evitar reiteracións de titulacións na Comunidade Autónoma».

Además, abundan que la Secretaría Xeral de Universidades le comunicó al Consello de Universidades la apertura del grado de «un título aínda non verificado nin autorizado polos órganos competentes, coa pasividade da Xunta de Galicia ao respecto, nunha actuación non só fraudulenta para o potencial alumnado, senón que, con certeza, non sería permitida a ningunha das Universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia».

Más allá de estas cuestiones, las universidades también cargan contra el plan de estudios propuesto por la titulación de la UIE que, opinan, «dificilmente se pode entender que sexa suficiente para garantir uns mínimos formativos para o futuro estudantado». Además, remarcan que la UIE «carece de profesorado e de experiencia investigadora, non xa remotamente comparable á que posúen as universidades públicas do SUG nas áreas xurídicas, senón a minimamente aceptable para acometer unha titulación de grao en Dereito».

Por último, concluyen su comunicación aconsejando enérgicamente a la Xunta que no autorice «a implantación deste novo grao en Dereito» y que, en caso de que la cuestión llegue a someterse a informe por el Consello de Universidades, «os membros desta institución, particularmente, aos nosos reitores e ás presidencias dos nosos Consellos Sociais que voten en contra».