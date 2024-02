Formoso dará un paso al lado para que Besteiro asuma la dirección del PSdeG

González Formoso visitó esta mañana una avenida de Oleiros César Quian

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, confirmó en la mañana de este martes en un acto en Oleiros que dejará su cargo como máximo responsable del partido en Galicia para dar paso a José Ramón Gómez Besteiro -diputado y candidato en las autonómicas del 18 de febrero- como máximo dirigente. «O papel de Valentín González Formoso remata cando remate este congreso», señaló antes de reiterar su apoyo a «Besteiro para que dote de estabilidade e de aspiración segura de que imos ter un magnífico resultado dentro de catro anos».

El actual mandato de Formoso al frente del PSdeG acabaría en el 2025, pero la dirección quiere promover un relevo ágil y se prevé un congreso extraordinario, sin fecha aún. Posiblemente el cambio será este mismo año. El actual secretario xeral se quedará entonces al frente de la Diputación de A Coruña y del Concello de As Pontes.

Formoso se expresó así después de valorar de nuevo los pésimos resultados de las elecciones gallegas, una cita que evaluará el sábado el comité nacional del PSdeG, el máximo órgano entre congresos. «O comité nacional é unha convocatoria para facer unha reflexión dos delegados de todas as localidades de Galicia, o 18 de febreiro a cidadanía galega enviou unha mensaxe que é axeitado recordar», apostilló Formoso, quien discrepó de nuevo con la valoración de otras formaciones políticas. «Dicir no PP que estas eleccións eran un plebiscito para Feijoo é unha falta de respeto para a cidadanía galega, que escolleu lexítimamente ao seu presidente. Tampouco coincidimos coa reflexión do BNG que di que Galicia agora mesmo o 31% é soberanista, nada máis lonxe da realidade. A nosa reflexión está clara: é dar estabilidade ao partido, facer as cousas ben, apostar polo noso candidato, que teña tempo para que Galicia o coñeza, e estamos convencidos de que os resultados serán moi distintos».

Consultado sobre se hizo una campaña sin contar con la base, el todavía máximo responsable del PSdeG denunció que «había unha polarización política e mediática brutal, emisoras propoñendo debates entre a candidata do BNG e o do PP, obviando ao resto de candidatos, había nas enquisas que volcaban hacia esa polaridade, é o motivo principal sumado a que o noso candidato tivo un mes e medio fronte aos 8 anos de Ana Pontón e dous anos de presidente de 14 como vicepresidente de Alfonso Rueda».