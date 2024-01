Una caída de la tensión eléctrica de la estación de A Coruña paraliza el tráfico ferroviario

Pasajeros en la estación de San Cristóbal ANGEL MANSO Pasajeros aguardando en la estación de San Cristóbal ANGEL MANSO Viajeros esperando en la estación de San Cristóbal ANGEL MANSO Pasajeros a la espera en la estación de San Cristóbal ANGEL MANSO Pasajeros afectados en Uxes. Los trasladan en autobús hasta A Coruña Vítor Mejuto Pasajeros afectados en Uxes. Los trasladan en autobús hasta A Coruña Vítor Mejuto Viajeros en Uxes Vítor Mejuto Viajeros afectados en la estación de Ourense por la avería eléctrica que afecta a la circulación de trenes en Galicia R. NÓVOA Pasajeros en la estación de Vilagarcía Martina Miser Pantalla que anuncia el tren retrasado A Coruña por la avería eléctrica en la estación de Ourense R. NÓVOA Acceso a los andenes sin actividad en la estación de Ourense R. NÓVOA Viajeros con destino A Coruña a la espera de una solución en la estación de Ourense R. NÓVOA Pasajeros en la estación de Santiago Xoán A. Soler Pasajeros en la estación de Santiago Xoán A. Soler Personal de Renfe informó a los viajeros de la estación de Pontevedra de las opciones que tenían al fallar algunos trenes N.D.

Una incidencia técnica ha dejado la estación San Cristóbal de A Coruña sin tensión eléctrica y ha provocado un caos entre los pasajeros que tenían previsto viajar esta mañana. «Debido a avería de Fenosa —actual Naturgy—, la estación de Coruña no dispone de tensión eléctrica. Sin previsión, busquen otros medios alternativos si lo desean. Disculpen las molestias», reza el mensaje de Renfe que han recibido los usuarios afectados.

El problema ha dejado paralizados varios trenes que debían salir de la ciudad herculina y también afecta a los que debían entrar. Fuentes del ADIF señalan que la caída del suministro eléctrico ha provocado el fallo del sistema de enclavamientos, que se encarga de gestionar señales, desvíos, cuñas y semibarreras en una estación de tren. Hasta que se restablezca el suministro, el ADIF comenzará a controlar el tráfico de manera manual y se apoyarán en generadores eléctricos externos.

La entidad dependiente del ministerio de Transportes aseguran que el problema se debe a la falta de suministro, que depende de Unión Fenosa Distribución (UFD), del Grupo Naturgy. Por su parte, fuentes de Naturgy aseguran que «no hay avería en la red de distribución de UFD ni en la alimentación de la estación» y deslizan la posibilidad de que se trate de un problema en la instalación particular de la estación de tren. El ADIF, por su parte, dicen que «no saben donde está la avería»

Mensaje que envió esta mañana Renfe a los usuarios

Por su parte, desde Renfe dicen desconocer el punto exacto del origen de la incidencia, pero «confían en que se restablezca pronto el sistema». Aunque han puesto en marcha un plan alternativo por carretera, explican que les está resultando complicado conseguir autobuses, ya que muchos estaban contratados por el Mein Schiff 3, el crucero que está atracado en el muelle de Trasatlánticos.

Desde el ADIF han informado que desde las 10.05 horas se ha conseguido restablecer parcialmente el suministro eléctrico en dos vías, lo que facilitará que empiecen a salir trenes desde la estación herculina. Aún así, matizan que se trata de un «restablecimiento provisional y parcial» y que continúan investigando las causas para tratar de saber el origen del problema.

El intercambio de pasajeros se está realizando en Uxes

La falta de energía eléctrica solo afecta a la estación de A Coruña y unos pocos kilómetros a la redonda. La vieja y reformada estación de Uxes está sirviendo de lanzadera. Situada a unos 8 kilómetros de A Coruña, por ella están pasando este jueves todos los trenes que tenían como destino la ciudad herculina. Los pasajeros afectados en la estación de San Cristóbal están viajando hasta allí en autobuses, puestos por Renfe, para poder continuar con su trayecto, y también a la inversa.

A las 11 de la mañana más de 30 autocares habían salido de Uxes hacia San Cristóbal. «Llegaré tarde a trabajar, pero hoy tengo excusas», comentaba con cierto humor un afectado procedente de Santiago. Los viajeros del tren que tenía que haber salido de A Coruña a las 11.00 horas, lo hicieron a las 11.20 desde Uxes.

Iria Méndez, de la Plataforma de Usuarios de Media Distancia de Renfe en Galicia, salió de Vigo a las 6.35 horas en el tren 9072 y debía haber llegado a las 8.12 horas a su destino. Sin embargo, el tren en el que viajaba se paró en Uxes a las 8.30 horas de la mañana. «Esto no puede pasar nunca, pero menos en los trenes de la mañana», explicó esta usuaria. A las 9.25 horas, empezaron a llegar hasta allí varios autobuses para trasladar a los pasajeros hasta su destino.

Manuel Méndez, a bordo del MD09083, debía haber salido a las 08.00 horas de la estación de A Coruña, pero no lo hizo. Permaneció en el vagón hasta las 9.45 horas, momento en que pudo tomar el transporte por carretera. «Este tipo de incidencias se repiten con mucha frecuencia, no puede ser».

Falta de información y de alternativas de transporte denunció también Ramiro Alonso, un usuario afectado que debía ir de A Coruña a Ourense por una reunión de trabajo. Desde antes de las ocho estaba a bordo de su tren, igual que otros tres viajeros, Gonzalo, Pablo y Santos, todos sin datos sobre qué pasaría finalmente con su viaje. Ya pasadas las diez de la mañana los cuatro fueron trasladados a un autobús que los llevará hasta la estación de Uxes para, desde allí, continuar viaje hasta Santiago en tren.

En la estación de tren herculina se arremolinó desde primera hora una hilera enorme de pasajeros afectados sin saber muy bien qué hacer y tratando de que en las ventanillas les ofrezcan una solución. Entre ellos hay trabajadores que no van a llegar a sus puestos de trabajo, estudiantes que viajaban para presentarse a exámenes o turistas a los que la incidencia les ha cogido por sorpresa. A través de la megafonía de San Cristóbal están informando de que la previsión es que no salga ningún tren y que la venta anticipada de billetes ha quedado «temporalmente suspendida».

A pesar de que inicialmente Renfe envió un mensaje a los afectados en el que les pedían que buscasen medios alternativos, poco después pusieron en marcha un plan alternativo de transporte por carretera mientras no se restablezca el suministro. A pesar de eso, muchos de los afectados han optado por desplazarse hasta la estación de autobuses para buscar alternativa, si bien allí no se están registrando problemas.

Retrasos en toda Galicia

El fallo en el suministro eléctrico en la estación coruñesa no solo afecta a San Cristóbal, ya que está provocando retrasos en cadena por toda Galicia.

La situación en la estación de Santiago es complicada, pero menos caótica que la de A Coruña, epicentro de la avería. Con los trenes con destino hacia esa ciudad parados en Compostela, desde Renfe explican que están poniendo a disposición de los viajeros autobuses para realizar por carretera el recorrido desde Santiago hacia la ciudad herculina, pero con la dificultad de encontrar autocares en una jornada laboral, con transporte escolar. Hacia las 10 horas, Renfe tenía disponibles tres autocares en Santiago, y minutos después de esa hora arrancaba el primero de ellos. Usuarios del tren señalaron que se dispuso además un tren extra desde Santiago hacia Pontevedra y Vigo.

En Ourense más de un centenar de personas que tenían billete para el tren de las 9.55 horas, con destino a Santiago y A Coruña, esperaban en la estación, sin que ni siquiera se hubiera abierto el control de acceso. En principio sí estaba previsto que saliera en hora el regional a Vigo, cuya línea no está afectada, pero que podría sufrir retrasos por el colapso derivado de la avería.

«Tengo una cita en el Chuac y necesito saber cómo gestionarla y si van a poner autobuses o tengo que buscarme la vida», explicaba una ourensana afectada por el retraso.

El personal de ventanilla y el de seguridad informaba a los pasajeros, a demanda de estos, pero no está facilitando detalles a través de megafonía. La comunicación se ha hecho de viva voz. También la facilitada para recolocar a un centenar de pasajeros del tren 09090 con parada en Santiago y destino A Coruña en el 04095 que va a Ferrol. Se trata del tren de las 10.38, que salió con unos minutos de retraso.

En los andenes de la estación de Pontevedra parecía un día normal, si no fuese por la decenas de personas que se agrupaban frente a las pantallas de información con sus billetes en la mano. El tren que tenía que pasar con destino Vigo a las 10.11 todavía no había salido de A Coruña cuando eran ya las nueve menos cinco. «La máquina me acaba de vender el billete para ahora y pone que no llegará antes de las 12.30», se quejaba María Cerqueira.

Los más impacientes salieron rápido de la estación de tren a la de autobuses para intentar buscar una alternativa. Muchos tenían que estar a una hora en Vigo y se quedaban sin tiempo. En medio de ese caos y con los viajeros haciendo cola para entrar en las taquillas, un operario de Renfe salió para advertir que los que tenían que salir a las 10.11 se dirigiese al andén 3, donde estaba previsto que llegase un tren con destino Vigo, que acababa de partir de Santiago. Estaba previsto que llegase con normalidad el de las 10.44 dirección Vigo Urzaiz. Los viajeros que tenían el billete para el tren anterior podían subirse a ese sin necesidad de volver a pagar.

La avería eléctrica que está afectando a la circulación ferroviaria en el corredor atlántico está teniendo consecuencias, también, en Vilagarcía, donde a las 9.30 horas se anunciaba en los paneles de la estación el retraso de tres convoyes entre Vigo y A Coruña. No consta que se hayan habilitado autobuses para darle una alternativa a los pasajeros afectados. Sí ha salido a su hora el tren a Madrid y a partir de los diez de la mañana se retomaron los servicios desde Santiago a Vigo y viceversa, en algún caso con una hora de retraso. Trabajadores y estudiantes se están viendo especialmente afectados por esta situación.