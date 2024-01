Besteiro inaugura la campaña electoral apostando todo al bus urbano: «O transporte público en Galicia é un auténtico fiasco»

Marcos Miguez

La mejora de las comunicaciones y del transporte público es una de las hojas de ruta del candidato socialista a presidir la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, tras las elecciones del próximo 18 de febrero. Así lo comunicó este martes él mismo en una rueda de prensa a la que acudió acompañado de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Los dos políticos hicieron hincapié en la necesidad de mejorar la red de transportes, «que non é unha prioridade para o goberno de Galicia». Así lo manifestó la regidora municipal en su intervención, señalando que durante los últimos cuatro años de mandato, «o Executivo autónimo non compareceu en materias que son da súa competencia, como a mobilidade metropolitana», aseguró, incidiendo en que para el gobierno popular no es una prioridad «unir e conectar A Coruña e todos os concellos da área cun transporte metropolitano eficaz e eficiente».

«Rematamos o ano falando dos problemas da sanidade pública e hoxe iniciamos o ano falando do transporte público, sobre todo coa inexistencia de liñas e frecuencias, e de buses que conectan a Galicia interior e tamén a costeira, competencia exclusiva da Xunta», aseguró Gómez Besteiro, centrándose en la problemática de la movilidad en el área metropolitana de A Coruña. «Defendemos a creación do consorcio metropolitano de transportes na Coruña, que lle dará servizo a case 450.000 persoas, nunha aposta polo transporte público», manifestó el candidato socialista. «Facemos obras e melloramos as infraestruturas», aseguró, en referencia a los trabajos previstos en el puente de A Pasaxe.

«O transporte público en Galicia é un auténtico fiasco», afirmó con rotundidad Gómez Besteiro. «É un defecto de planificación e previsión das necesidades que temos os galegos», matizó. «Durante 15 anos o Partido Popular non fixo nada para mellorar esta situación», sentenció, declarando que la campaña electoral socialista se centraría exclusivamente en Galicia y en las necesidades de los gallegos.

Inés Rey apoyó las palabras de su compañero de partido. «É a primeira vez que o señor Rueda se preocupa polos autobuses. Pero porque os utilizou como plató para os vídeos de campaña», manifestó. «A Coruña é a última cidade que chega á intermodalidade pola desidia da Xunta», aseveró, agradeciendo el trabajo del ejecutivo central para llevar a cabo este proyecto, con un presupuesto de 9 millones de euros. «A intermodal é unha realidade gracias aos fondos europeos que conseguiu o goberno central», aseguró la alcaldesa, exigiendo un esfuerzo por reducir las tarifas del autobús urbano. «O prezo do billete na Coruña é na tarifa xeral de 0,38, na tarifa social de 0,12 e na tarifa universitaria de 0,15», dijo, apelando al gobierno de Rueda a que aporte la parte que falta para cubrir el billete del bus.

En el acto también participó Maite Casanovas, usuaria afectada por Monbus Ferrol. «En Noiteboa quedeime tirada no andén da estación de autobuses. Non houbo recollida de pasaxeiros na liña Ferrol-Santiago en ningún dos horarios programados», aseguró la pasajera. «O día de Nadal volvino intentar e pasoume o mesmo. Tivo que vir o meu fillo buscarme e trouxemos a dúas usuarias que tampouco tiñan como desprazarse», confesó, poniendo voz a las deficiencias del transporte público.

Por su parte, el Partido Popular no ha tardado en responder al anuncio de Gómez Besteiro. En un comunicado exigen al gobierno municipal medidas para impulsar el desplazamiento de los usuarios, como la gratuidad para los menores de 21 años y los mayores de 65, asegurando que la ciudad presenta grandes deficiencias en las conexiones, tanto por carretera como por tren.