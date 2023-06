Ana Pontón pide en A Coruña «valentía política para acabar coa impunidade dos crimenes franquistas»

Ana Pontón acudió este viernes junto a Néstor Rego, Francisco Jorquera, Carlos Bavío y representantes de entidades culturales que trabajan por la memoria histórica al Campo da Rata Marcos Míguez

La líder del BNG, Ana Pontón, acudió en la mañana de este viernes al Campo da Rata, en A Coruña, junto al portavoz de la formación en la ciudad herculina, Francisco Jorquera y el diputado y candidato al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, para reivindicar una vez más la necesidad de dar más pasos en la memoria democrática. «Estamos nun lugar que rescatamos do esquecenemto. É emocionante estar aquí e máis rodeada de persoas que forman parte dese traballo de recuperación para impedir o esquecemento e darlle voz aos que non podían falar», señaló Pontón en el acto, al que también acudieron el historiador Carlos Bavío y representantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y de la Alexandre Bóveda.

Pontón puso en valor el trabajo de esas entidades, «que abriron un camiño que consideramos hai que ensanchar nun momento no que a dereita quere rescribir a historia polo que é importante abrir a porta de par en par para ter xustiza, verdade e reparación». Para la líder nacionalista la cuestión es de «primeira importancia»,ya que además de la necesidad de solucionar «a pegada dolorosa nas familias afectadas, tamén como sociedade é preciso pechar unha ferida aberta». En este sentido, relató que cuando informó a su familia de que entraría en política su padre le dijo «ten coidado, porque moitos morreron por defender as súas ideas. Que me dixera iso e un símbolo da ferida aberta na sociedade por iso precisamos reparar a dor, non só das víctimas, senón de todo o conxunto social para facer xustiza e así foratelecer a democracia».

Desde el BNG piden investigar los crímenes franquistas y acabar «coa impunidade». Para Pontón es necesario que se acabe «coa aministía, xa que como lembra a UE os crímenes contra a humanide non teñen caducidade. Ningún crime pode deixar de ser xulgado». Asimismo, hizo alusión a la ultraderecha «que quere avanzar nesa batalla ideolóxica rescribindo a historia. Por iso, como sociedade temos que ser consciente do que nos estamos xogando»

Para Pontón es «preocupante» el camino que está siguiendo el Partido Popular, «que abraza esos discursos e cada vez mostran unha posición máis extrema». Sobre las próximas elecciones del 23 de julio indicó que «o BNG é unha garantía para camiñar hacia un país con orgullo da súa língua, que repare a dor das víctimas dos franquismo, que recupere a memoria democrática, en definitiva, un país que faga xustiza coas persoas que deron a vida por defender as súas ideas e a liberdade». «O 23 de xullo seremos unha voz clara en Madrid para avanzar en dereitos e fomentar unha sociedade que mire o pasado con realismo e non cunha revisión da historia falsa. Para facer xustiza con esa xeración a que tanto lle debemos por loitar para conseguir a liberdade».

Jorquera pide al Ayuntamiento de A Coruña que emprenda acciones para recuperar la casa Cornide

Antes de Ana Pontón, intervino el portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera que dijo que a pesar de la Ley de Memoria Democrática quedan asignaturas pendientes. «Na Coruña queda moito por facer, segue habendo rúas con nomes vencellados ao franquismo». Por eso, urge al Ayuntamiento a aplicar la legislación y eliminar homenajes a personas vinculadas con la dictadura, además de «emprender accións para que os Franco devolvan ao pobo a casa Cornide».

Igualmente, Néstor Rego, diputado nacionalista, también puso en valor el lugar elegido para el acto «que representa a memoria democrática, na que se avanzou moito grazas a sociedade galega e as entidades presentes, tamén a forza do BNG que sempre tivo como prioridade a recuperación da memoria democrática traballando con coherencia coa que conseguimos fitos como a recuperación do pazo de Meirás, pero fica moito por facer, como dixo Jorquera».Rego considera insuficientes los cambios realizados por parte del Ejecutivo estatal. «PSOE, Podemos e PP, por non falar xa doutros grupos de ultradereita, votaron contra a nosa enmenda para acabar coa impunidade franquista» y considera que no hay «coherencia» por parte del Gobierno en ese punto.

Por su parte, el historiador Carlos Babío, mostró su preocupación por el discurso de odio de la ultraderecha que, como «estos días mostrou co Orgullo, e que pretenden ca memoria histórica desaparezca dos espazos públicos». Además, destacó el papel realizado por las instituciones presentes para recuperar el pazo de Meirás y puso en valor el homenaje realizado en el Campo da Rata por Isaac Díaz Pardo «aos fusilados, centos de persoas que foron asasinadas aquí».