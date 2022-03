Feijoo, esta mañana en A Coruña César Quian

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado al Gobierno este lunes en A Coruña de inacción ante el paro del transporte, un conflicto que «deberíamos ter evitado». «Vexo un colapso xeneralizado no Goberno e unha falta de reflexos moi perigosa», señaló el líder popular gallego, que consideró que «es difícil ver una tormenta tan grande como esta y con un gobierno empeñado en buscar culpables y no soluciones». «El Gobierno no ha querido escuchar y lo que es más preocupante, es que está insultando a la gente», subrayó, para considerar después que «cuando la gente tiene preocupaciones, deja de ganar dinero, pierde dinero, aún encima recibe descalificaciones e insultos… es incendiar un conflicto que por sí solo ya lo está».

Además de instar al ejecutivo de Sánchez a sentarse para buscar soluciones ya a los costes energéticos y de carburantes, pidió restablecer el funcionamiento de la cadena alimentaria y «garantizar que nadie puede vender por debajo de costes». También solicitó que esta misma tarde la conferencia sectorial del transporte cierre un acuerdo para desbloquear el tránsito de alimentos perecederos. «Hay que decirle a las personas que tienen un conflicto que comprendemos que tienen que dejar salir la leche, la carne, el pescado, que no podemos producir tanta pobreza y tanta incertidumbre en nuestro país, la gente no se lo merece», recalcó Feijoo antes de acusar al gobierno de «autista» ante lo que está sucediendo.

«El Gobierno ha de gobernar, a veces no es fácil, pero lleva varias semanas sesteando y la gente en la calle, no es de recibo», concluyó.