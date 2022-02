Jambrina explicó que creen que intentó asaltar la casa de Valdoviño, próxima al kilómetro 6 de la DP-2502, junto a la nave de Cándido Hermida, porque creyó que no había nadie. En su interior estaba la mujer y dos hijos, y llamaron a un tercero que vive en las inmediaciones para que ayudara.

Jambrina agradeció la colaboración ciudadana en este caso y reconoció que la vecina «dio el aviso definitivo» para poder apresarlo. También quiso echar por tierra la imagen popular de Alfredo Suárez. «No era un perfil de persona peligrosa, tiene 63 años y cojeaba, no tiene fortaleza física. No suponía un riesgo para los vecinos porque creemos que rehúsa el contacto», comentó.