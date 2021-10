Aparece apuñalado en su casa de A Coruña un hombre que podría estar muerto desde hace días

El crimen, según fuentes de la investigación, posiblemente se produjo ya hace un par de días a tenor de la evaluación inicial del cadáver. Alguno de sus convecinos aseguran que no lo veían desde el viernes pasado, cuando acudió a comprar el pan. «Ya nos parecía raro que no se dejase ver y, sobre todo, que no moviese el coche. Porque él solía ir a todos lados en coche. Algunos días lo cogía hasta cuatro o cinco veces», indicaron.

En el lugar del suceso, al parecer, no se encontraron signos notables de una pelea, aunque al menos una silla estaba rota y había cierto desorden. También se halló sangre en el exterior de la puerta de la entrada a la vivienda, aunque todavía se desconoce si pertenece a la víctima o a sus atacantes, en el caso de que hubieran sido varios. Miembros de la policía científica inspeccionaron el escenario para recoger posibles pruebas y muestras.