Prisión comunicada y sin fianza para el presunto asesino de Mónica Marcos

Con un chándal de color marrón claro, botas marrones y cabizbajo, entró rápidamente en las dependencias judiciales, esposado y rodeado de varios policías nacionales. Guerreiro se acogió a su derecho a no declarar, al igual que se negó a someterse a interrogatorio en el cuartel de Lonzas, en A Coruña. Allí fue trasladado el viernes después de que huyese en avión a Madrid y fuese localizado en un «hostel» de la calle Sagasta, en la zona céntrica de la capital española, al mostrar su DNI. El abogado de la familia, Guillermo Mosquera Vicente, explicó que al igual que la Fiscalía, ya están personados como acusación y que esperan que el juzgado decrete para el detenido orden de prisión sin fianza y no comunicada, algo que se sabrá a lo largo de la mañana. Por el momento no pudo adelantar el delito por el que se le acusa, ya que ha sido esta misma mañana cuando se les ha trasladado los autos y el atestado policial. «En función de ello veremos lo que se realiza», indicó.

El fiscal, Luis Anguita, señaló antes de entrar en el juzgado de guardia que lo más probable es que el juzgado de Instrucción número 3 se inhiba hoy mismo y traslade el caso de forma inmediata, como muy tarde el próximo martes, al juzgado de violencia contra la mujer. «Lo más probable es que se realice hoy mismo», aseguró.