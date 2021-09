Condenan a dos años y medio a un joven que amenazó a un chico de A Coruña con hacer público que era homosexual hasta llevarlo al suicidio

La víctima, continúa el fallo, respondió a tales mensajes poniendo de manifiesto al acusado que ya le había dado el dinero y que no tenía más, limitándose el ahora condenado a responderle: «Tú mismo». Ante ello, el fallecido «expresó su desasosiego por la situación a la que estaba siendo sometido por el acusado y le escribió: «Si no te hablo más [es que] me maté. No aguanto más».

Al condenado por amenazas no le importó lo más mínimo y continuó exigiéndole dinero. En otro mensaje le escribió: «Mira, a mí chantajes emocionales no. Conmigo eso no funciona. Yo ya te dije lo que hay. Yo paciencia tengo poca. O si no dime cuánto puedes y me lo pienso». Tras responderle la víctima que cobraba en tres semanas, el acusado le dijo que no iba a esperar.