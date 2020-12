Casado compromete el apoyo del PP a los proyectos de la Xunta a los fondos de la UE

0

La Voz de Galicia

A Coruña 18/12/2020

El presidente del PP, Pablo Casado, comprometió este viernes el apoyo de su partido a los 108 proyectos presentados por la Xunta a los fondos europeos Next Generation. Casado lanzó ese compromiso durante una visita a A Coruña, donde participó junto al líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijoo, y al presidente del PP coruñés, Diego Calvo, en un acto celebrado en el monte de San Pedro bajo el lema «Galicia: máis investimentos, menos impostos».

Casado destacó iniciativas del Gobierno gallego como la reutilización de residuos agrícolas como combustible o la extracción de productos textiles de la madera, además de otras propuestas en materia de movilidad sostenible, después de subrayar que «tengo que apoyar los proyectos de Galicia» a los fondos de la UE.

El presidente del PP empezó su intervención recordando la «histórica» victoria de Núñez Feijoo en las últimas elecciones autonómicas, que consideró el «inicio de la remontada» de los populares en el escenario nacional. Tras calificar a Feijoo como el «mejor presidente» de la historia de la Xunta, y destacar su capacidad para aglutinar las fuerzas del «centro reformista», añadió que el presidente del Ejecutivo gallego y su equipo son «una referencia de gobierno».

Tras definirse como «un peregrino» que se ha «encomendado al apóstol», y lamentar que no podrá estar en la apertura de la Puerta Santa con la que arrancará el año Xacobeo, Casado criticó la falta de compromiso del Gobierno central con Galicia. Empezó precisamente por el Xacobeo y lamentó que no hay «ni rastro» del mismo en los presupuestos del Estado. También apuntó contra el retraso en el dragado de la ría de O Burgo, que visitó al mediodía, y contra la falta de apoyo a sectores estratégicos para Galicia, como el de la automoción, que ha perdido «el 35 % de las ventas» y afronta la situación con una «subida del impuesto de matriculación», o el vitivinícola, al que «no se defendió» frente a los aranceles del 24 % de Estados Unidos. Sumó a la lista al sector pesquero, y reprochó a Pedro Sánchez no haber apretado en el acuerdo del Brexit para garantizar su viabilidad.

También contrapuso la gestión de la pandemia del Gobierno, y su «exceso de optimismo para sacar votos en Galicia diciendo en julio que habían derrotado al virus», con el trabajo del Ejecutivo gallego y su presidente, que «ha tomado medidas ponderadas y no se ha escondido».

Antes, Feijoo había proclamado que «la única alternativa al Gobierno socialcomunista es Pablo Casado». El líder del PPdeG clamó que «España es algo más que el tablero de ajedrez de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias», a los que ubicó en una permanente pelea dentro de un Gobierno lastrado por la «inexperiencia», el «sectarismo» y «peor avenido»; y situó el modelo gallego como contrapunto a ese Ejecutivo «socialcomunista».

Recordó que Galicia va a ser la única comunidad de España que tenga una ley para hacer frente a las pandemias, recordó que en Galicia se han dado altas por covid a personas más que centenarias, y destacó que la comunidad es la tercera con la mortalidad más baja del país, por detrás solo de Canarias y Baleares. Atribuyó esos datos a la inversión sanitaria, que se comprometió a mantener con la construcción del nuevo hospital de A Coruña, en el que prevé invertir 400 millones.

El presidente gallego destacó que fue el PP europeo el que facilitó la puesta en marcha de la nueva remesa de fondos de la UE, y reclamó que el reparto lo decida un comité de expertos, no a través del «politburó». Recordó que los 108 proyectos gallegos fueron diseñados así, con la participación incluso de «un expresidente socialista de la Xunta», y reclamó al Gobierno «altura de miras para salir fortalecidos».