La expropiación de casi mil metros cuadrados permitirá unir los barrios de Xuxán y Eirís

A Coruña 17/11/2020 14:23 h

La junta de gobierno local de este miércoles dará luz verde a la expropiación de 973,99 metros cuadrados de superficie por valor de 6.940,54 euros que servirán para unir los barrios de Xuxán (antiguo Ofimático) y Eirís. Los terrenos conectarán el sector de Monte de Mero con la calle Lázaro Cárdena de tal manera que el barrio dispondrá de una nueva vía de salida y entrada a la vez que se reducirá el tráfico que circula por la antigua carretera de Eirís.

En la sesión también se acordará tramitar la operación jurídica complementaria presentada por la Asociación Parque Ofimático 2010 con el objetivo de complementar la adaptación de las parcelas del Sector 10 al nuevo ordenamiento urbanístico vigente para ajustar el diseño de los espacios resultantes de la ordenación y optimizar su funcionamiento.

Desde Urbanismo señalan que esta operación servirá para realizar ajustes técnicos en parcelas públicas y privadas del barrio de Xuxán para desarrollar la segunda fase de la urbanización en la zona sur.

La alcaldesa, Inés Rey, señaló que con estas dos actuaciones el Ayuntamiento da un paso más en el desarrollo urbanístico del barrio. «Estamos a facer unha cidade máis sustentable e dando resposta á necesidade de vivenda que hai na Coruña», aseguró.

La operación jurídica no modifica el aprovechamiento urbanístico atribuido a los propietarios ni altera la edificabilidad de las parcelas, solo mejora el proyecto parcelario, introduciendo ajustes derivados de su adaptación al nuevo planeamiento urbanístico vigente. De igual modo no se opone al sentido esencial del proyecto y no afecta al reparto de beneficios y cargas.