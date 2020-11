La Xunta pro-Devolución do Pazo de Meirás analizará los usos futuros del edificio

0

La Voz de Galicia A Coruña

La Voz 16/11/2020 16:25 h

La Xunta pro-Devolución do Pazo de Meirás se reunirá nuevamente este viernes en la Diputación de A Coruña. Junto con varias instituciones y entidades retomarán su trabajo de cara a la nueva etapa que inicia tras la sentencia judicial que obliga a la familia Franco a devolver la propiedad y hacer propuestas de usos futuros del edificio y del terreno que lo rodea.

«Desde a última xuntanza a situación mudou radicalmente coa sentenza que obriga á familia Franco a devolver o Pazo de Meirás e, polo tanto, é necesario que a Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás se volva activar non só para valorar a situación senón tamén para participar nun novo proceso que se abre que é o dos novos usos do inmóbel de cara o futuro, coa recuperación como ben público», apunta Xosé Luís Penas, diputado de Contratación e Patrimonio.

La idea es que en este encuentro se tomen decisiones de cara a la elaboración de esa propuesta de usos del edificio y los terrenos colindantes en el futuro. También se abordará lo relativo a la continuidad de la obra de la Xunta tras la sentencia.

En ese orden de ideas, uno de los puntos más relevantes de la convocatoria es el que hace referencia al futuro del inmueble como BIC. «Consiste en reclamar que as visitas guiadas que son obrigadas como BIC recollan xa a historia recente da recuperación como ben público e que se elimine ese papel que estaba a desenvolver de templo do franquismo, de destino de franquistas trasnoitados que se atopaban cun museo dos horrores de lembranza e honor do ditador», afirma el diputado Penas.

Sobre los usos futuros del Pazo cuando se materialice la devolución el diputado de Contratación e Patrimonio afirma que «non hai dúbida de que esta ten que ser unha decisión colectiva, que incorpore o sentir social e, de maneira especial, de quen loitou durante tanto tempo por poñer fin a un espolio que era xa símbolo da ditadura e, tamén por iso, a Xunta pro Devolución parécenos unha plataforma acaída para abrir o debate e elaborar unha proposta para o futuro de Meirás».

Representantes de los municipios de Sada y A Coruña, la Real Academia Galega, las Universidades y las entidades para la recuperación de la memoria histórica ya han sido convocadas por Penas. Al encuentro también asistirá el diputado de Gobierno, Bernardo Fernández. Además, así como investigadores de especial relevancia en la historia de la recuperación del inmueble, como Carlos Babío o los directores de los informes históricos y legales encargados por la Diputación de A Coruña, que fueron fundamentales en el proceso judicial.