El BNG reclama presupuesto y plazos para la regeneración de la ría de Betanzos

Betanzos 16/11/2020 17:19 h

En un momento en el que los ojos están puestos en la demandada regeneración de la ría de O Burgo, desde el BNG As Mariñas se pide en el Parlamento gallego medidas de control para la ría de Betanzos, que considera que lleva años olvidada.

En este sentido, presentó una iniciativa para demandar de nuevo presupuesto y plazos para el saneamiento de la ría de Betanzos. «Leva anos agardando polo seu saneamento integral. A pesar de que a ría é Rede Natura 2000 e que se encontra en plena Reserva da Biosfera das Mariñas e Terras do Mandeo, os vertidos seguen a producirse continuamente sen ningunha consecuencia», señala la diputada del BNG, Mercedes Queixas.

«A propia Xunta recoñece que ten puntos de verquido localizados nesta ría en diferentes concellos como Miño, Betanzos ou Bergondo. Tamén recoñece o incorrecto funcionamento das depuradoras existentes, a inexistencia de separación de pluviais e fecais, así como a carencia de tanques de tormentas que provoca problemas nas redes de saneamento nas épocas de choiva», denuncia la diputada nacionalista.

«Cómpre salientar o deficiente saneamento de concellos como o de Paderne, que carecen de sistema de depuración propio, xa que só contan con decantadoras, e aos verquidos das redes de saneamento ao mar hai que sumar os continuos verquidos de empresas e industrias aos ríos que desembocan na ría de Betanzos», apostilló Queixas.

Ante esta situación, el BNG reclama en el Parlamento que se lleve a cabo un informe sobre la calidad del agua de la ría, la situación del saneamiento y los puntos de vertidos, así como un cronograma de las actuaciones previstas por la Consellería de Medio ambiente, Territorio e Vivenda para solucionar estas deficiencias. También reclama la construcción de una depuradora en los concellos que actualmente carecen de depuración como sucede en Paderne asumiendo la correspondiente partida en los presupuestos de 2021.

El BNG pidió también «a creación da Mesa da Ría de Betanzos na que estean representados colectivos medio ambientais, confrarías, representantes dos concellos e dos diferentes grupos políticos que integran as corporacións e técnicos de medio ambiente», para realizar «un seguimento da calidade da auga da ría, dos verquidos que se producen e as consecuencias, así? como do cronograma acordado pola Xunta para subsanar as deficiencias».

«Na ría de Betanzos existe actividade extractiva de marisqueo con catro polígonos, explotados pola Confraría de Miño, dous deles catalogados como zona C pola contaminación da auga e outro C estacional. Esta situación provoca unha evidente perda de emprego, como se demostra no feito de que a Confraría de Miño ten actualmente 22 permex, mentres que no ano 2002 tiña 42», remarcó Mercedes Queixas. «Hai 11 puntos de zona C para o marisqueo na costa galega pola contaminación da auga por bacterias fecais e dous deles son no interior da ríade Betanzos, ademais do C estacional en Bañobre. A mala calidade da auga e a obriga de enviar o marisco á zona de reinstalación na parte externa da ría de Ferrol, impide que medre a actividade extractiva polas evidentes perdas que xera», explicó.