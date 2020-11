El Banco de Alimentos de A Coruña espera recaudar 200.000 euros en La Gran Recogida

0

La Voz de Galicia T. Rivas

A Coruña 16/11/2020 14:44 h

El grito desesperado de socorro que lanzó a principios de mes el Banco de Alimentos fue escuchado por los oídos solidarios de los coruñeses. «Desde que la gente supo la necesidad que teníamos, no hemos parado de recibir ayuda. Las furgonetas de reparto de los supermercados vienen hasta cinco veces al día», comenta con satisfacción Conchi Rey, presidenta de la entidad, al ver cómo poco a poco las estanterías se van llenando de productos de primera necesidad con los que atender a los 21.000 beneficiarios que hay en A Coruña y su área. Y espera que esa «solidaridad extrema» que demuestran los coruñeses no cese durante La Gran Recogida de Alimentos 2020 que se está llevando a cabo en las grandes cadenas de supermercados de la ciudad desde hoy y hasta el domingo. La iniciativa solidaria impulsada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) tiene este año una particularidad, y es que al no poder realizarse de manera presencial, quienes quieran aportar su granito de arena tendrán que hacerlo con donaciones económicas en las cajas en el momento de abonar la compra o a través de la web www.granrecogidadealimentos.org.

«Es muy triste, pero necesitamos absolutamente de todo. Casi no tenemos alubias, hacen falta conservas de pescado, leche de continuación para los más pequeños, pañales, productos básicos de higiene...», enumera la presidenta del Banco de Alimentos Rías Altas, quien reconoce que «llegar a los 200.000 euros de recaudación sería fantástico ya que nos permitiría cubrir las necesidades que hay durante unos cinco meses». Explica que esa misma cantidad en una situación normal «daría para medio año, pero la pandemia ha tocado a mucha gente y la necesidad ahora es mayor».

«Necesitamos absolutamente de todo»

Conchi Rei presume con orgullo de la «enorme respuesta» de los ciudadanos de A Coruña, que campaña tras campaña hacen que la entidad se coloque en los primeros puestos a nivel nacional de solidaridad. «Otros bancos de alimentos envidian nuestros números, porque a pesar de ser una provincia pequeña recaudamos más que otras más grandes y con mayor nivel económico», asegura.

Además de las aportaciones económicas durante La Gran Recogida, recuerda que quienes lo prefieran pueden seguir entregando alimentos y productos en las instalaciones de A Grela y Meicende. «Esta mañana un particular nos trajo dos bolsas llenas y otro vino con dos cartones de leche. Cada uno dentro de sus posibilidades, pero todo suma», admite. Aunque la prioridad es volver a llenar las estanterías de productos esenciales y de primera necesidad, «hay otros, como pueden ser el vinagre o la sal, que también hacen falta». Con este nuevo formato de donación, el Banco de Alimentos dispondrá de crédito en diferentes supermercados con el que adquirir «los productos que realmente necesitamos». Algunas cadenas aportarán además un porcentaje a mayores sobre lo recaudado en sus establecimientos.

Desde el Banco de Alimentos coruñés se están planteando llevar a cabo una campaña específica de cara a la Navidad. «Son unas fechas especiales, sobre todo para niños y mayores, y tenemos que intentar que esos días parezcan para todos unas auténticas Navidades», sentencia Conchi Rey.