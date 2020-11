Tres centros educativos de Oleiros entran en el listado de la Xunta al registrar casos en las últimas horas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

a coruña 14/11/2020 16:10 h

Las Consellerías de Educación y Política Social informan este sábado que hay siete casos activos más que el viernes en los centros educativos del área de A Coruña. El total se sitúa ya en 251 escolares y personal docente. En cuanto a las escuelas infantiles, solo presenta movimientos la Galiña Azul en A Barcala, con un nuevo contagio. En total ya tiene cinco personas enfermas y dos aulas cerradas.

El balance refleja, no obstante, más movimientos en los centros de educación no universitaria. Aquí, el lado positivo lo aportan los institutos Eusebio da Guarda (-2), Urbano Lugrís (-2) y Rego de Trabe (-1), en Culleredo. Los tres salen del listado al no tener ningún caso en estos momentos.También bajan en el CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane (-1), el CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey (-1) y el IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas (-1). Estos dos últimos en Oleiros.

En esta localidad, sin embargo, se han localizado nuevos positivos en tres centros que entran en el listado. Se tratan de el CEIP Juana de Vega (+1), CEIP Plurilingüe da Rabadeira (+1) y el IES Miraflores (+1). También entran en el informe de la Xunta el CPR Tomás Barros (+1), CPR Plurilingüe Padres Franciscanos (+1) y el IES David Buján (+1), en Cambre. Detectan un nuevo caso el CPR Plurilingüe Compañía de María, CPR Plurilingüe Liceo La Paz, IES Sabón (Arteixo), IES Manuel Murguía (Arteixo), CEIP Vicente Otero Valcárcel (Carral) y CPI Castro Baxoi (Miño). Finalmente, en el IES Plurilingüe de Elviña se han detectado dos nuevos casos.