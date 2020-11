Juzgan a un hombre que entró en una casa en Culleredo y se tumbó en la cama hasta llegar la Guardia Civil

0

14/11/2020 13:14 h

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará desde el lunes, día 16, y hasta el día 20, el juicio, con jurado, contra un hombre acusado de entrar en una casa en el municipio coruñés de Culleredo y tumbarse en una cama hasta llegar la Guardia Civil, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Por un delito de allanamiento de morada, el Ministerio Público solicita dos años y medio de prisión en su escrito de calificación de los hechos. En él, señala que, sobre las 22.20 horas del 27 de abril de 2017, el acusado accedió, pese a la oposición de las moradores, a la vivienda. Para entrar primero llamó al timbre, y al abrirle la puerta una de las mujeres, la apartó con un empujón, para franquearse el paso y entrar precipitadamente al interior.

Una vez dentro fue hasta una habitación y se tumbó en una cama sin atender a los requerimientos de las moradoras para que abandonase la casa, permaneciendo en la cama hasta que llegó la Guardia Civil.

El acusado está diagnosticado de trastorno mixto de personalidad con rasgos esquizotípicos, antisocial y orgánicos que no le impiden comprender el alcance de sus actos, según el Ministerio Público. Además, señala que cuando se produjeron los hechos había tomado una sustancia no determinada que no afectó a sus facultades mentales ni a su voluntad.