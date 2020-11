Gonzalo Caballero dice estar centrado en la acción política y evita pronunciarse sobre la polémica con Inés Rey

0

La Voz de Galicia la voz

14/11/2020 17:07 h

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha vuelto a evitar pronunciarse este sábado sobre la polémica con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su equipo de gobierno surgida tras el cese de la secretaria local del PSOE herculino, Eva Martínez Acón, como miembro del ejecutivo municipal. A preguntas de los medios, Caballero ha manifestado que está centrado en la acción política y que las cuestiones orgánicas están «delegadas» en la Secretaría de Organización del partido que ocupa el diputado Pablo Arangüena.

«Con la que está cayendo tenemos que poner todas las responsabilidades en demandar a Feijoo que mejore la vida de la gente y en sacar adelante los presupuestos (del Estado)», ha apuntado el secretario xeral del PSdeG. «Esa es la agenda a la que se dedica el secretario xeral», ha remarcado después de afirmar que no había escuchado las últimas declaraciones lanzadas desde el gobierno socialista de A Coruña, que acusaron a la dirección del PSdeG de dedicarse a atacar a la alcaldesa herculina «en vez de hacer oposición» al Ejecutivo de Alberto Núñez Feijoo.

dedicación en el gobierno al 100 %

En el programa de Radio Voz Cita en María Pita, Inés Rey subrayó que ha exigido a sus concejales «una dedicación al gobierno del cien por cien, y no es negociable». La regidora insistió el viernes en que se presentó a las elecciones «para tomar decisiones que mejoren la vida de los ciudadanos y de la ciudad», incluso cuando esas decisiones «no son fáciles en lo político ni en lo personal». Pero insistió en que el gobierno local, más en estos momentos de crisis, debe tener «una dedicación absoluta a resolver los problemas de los ciudadanos y no causar más. Tenemos que dejarnos la piel y ser un ejemplo de entrega», subrayó. Por lo tanto, cuando tomó esa decisión es porque «en el área de empleo» falta la necesaria «lealtad» y «dedicación» al proyecto común, que pasa por «reactivar la ciudad y transformar la vida de los ciudadanos. A eso vinimos y estamos decididos, y no caben situaciones en la que no se dedique todo el tiempo a ello».

Preguntada por el supuesto adeudo de cuotas, que según Martínez Acón fue el motivo de su destitución, la alcaldesa fue tajante: «Es falso, radicalmente falso. Todos los miembros del gobierno están al día en el pago de sus cuotas, como no puede ser de otra manera. No hay ningún incumplimiento, no quiero que se ponga en duda a ninguno de mis concejales». Añadió que «es humano defenderse, pero no defenderse con falsedades».

acón sostiene que tiene el apoyo de la dirección autonómica

La propia Eva Martínez, por su parte, afirmó el miércoles que había hablado varias veces con Caballero, y aseguró que cuenta con el apoyo de la dirección autonómica y federal del partido, pero por el momento ningún cargo de esos organismos ha explicitado ese respaldo en público. Martínez Acón combinaba su puesto en el gobierno con el de secretaria general del PSOE coruñés, y ha sido hasta ahora una de las principales representantes en la urbe herculina del sector que encabeza Caballero.

No obstante, Pablo Arangüena, vicesecretario general del partido y mano derecha de Caballero, no rechazó en la misiva los argumentos empleados por Rey, y respaldados por los otros siete ediles del gobierno socialista, para explicar la destitución de Eva Martínez, pero sí acusa a la regidora y a los demás concejales del PSOE de adeudar cuotas al partido desde el 2019. «Desde xuño do pasado ano ata novembro deste 2020 (...) nin a alcaldesa nin o voceiro municipal nin outros concelleiros fixeron aportación algunha, incumprindo as obrigas que regulamentariamente lles corresponden. Derivado desta situación, durante varios meses chegou a estar sen pagar o local da Casa do Pobo da Coruña», afirma la misiva remitida a los militantes coruñeses.

Arangüena vincula esa circunstancia con la destitución de Eva Martínez: «Puxémonos en contacto (...) coa alcaldesa da cidade para advertila das súas accións, ao que respondeu na liña de que cesaría á secretaria xeral se esta non transixía en deixar sen cobro as cotas endebedadas e reducir o nivel de aportacións establecido polo federal. Ademais, a alcaldesa puxo como condición para frear o cese (...) que se cedesen ao grupo municipal as claves das redes [sociais] do partido».