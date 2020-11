Inés Rey, en Radio Voz: «He pedido a los concejales una dedicación al gobierno del cien por cien, y no es negociable»

0

La Voz de Galicia Xosé Gago

A Coruña 13/11/2020 11:58 h

La alcaldesa, Inés Rey, volvió esta mañana al programa Cita en María Pita, de Radio Voz, en el que destacó las nuevas medidas del gobierno local para paliar la crisis económica del covid, como la devolución de la tasa de basuras a los hosteleros afectados por los cierres o la exención de la tasa de terrazas para todo el 2021. Rey también llamó a no relajarse frente al virus, aunque la situación en la ciudad esté mejorando, y destacó el esfuerzo de los servicios sociales, que desde marzo hasta mediados de octubre tramitaron 739 nuevas ayudas a personas en riesgo, cuando el año pasado solo fueron necesarias 187. Destacó también la recuperación de conexiones en Alvedro, y agradeció el apoyo de los grupos políticos en esa materia. Pero la semana también ha estado marcada por la destitución de la concejala de Empleo, Eva Martínez Acón. En el programa conducido por Pablo Portabales y Loreto Silvoso, Inés Rey subrayó que ha exigido a sus concejales «una dedicación al gobierno del cien por cien, y no es negociable». La regidora insistió en que se presentó a las elecciones «para tomar decisiones que mejoren la vida de los ciudadanos y de la ciudad», incluso cuando esas decisiones «no son fáciles en lo político ni en lo personal». Pero insistió en que el gobierno local, más en estos momentos de crisis, debe tener «una dedicación absoluta a resolver los problemas de los ciudadanos y no causar más. Tenemos que dejarnos la piel y ser un ejemplo de entrega», subrayó. Por lo tanto, cuando tomó esa decisión es porque «en el área de empleo» falta la necesaria «lealtad» y «dedicación» al proyecto común, que pasa por «reactivar la ciudad y transformar la vida de los ciudadanos. A eso vinimos y estamos decididos, y no caben situaciones en la que no se dedique todo el tiempo a ello».

Preguntada por el supuesto adeudo de cuotas, que según Martínez Acón fue el motivo de su destitución, la alcaldesa fue tajante: «Es falso, radicalmente falso. Todos los miembros del gobierno están al día en el pago de sus cuotas, como no puede ser de otra manera. No hay ningún incumplimiento, no quiero que se ponga en duda a ninguno de mis concejales». Añadió que «es humano defenderse,pero no defenderse con falsedades». Rey añadió que los concejales coruñeses, como los de las 83 agrupaciones de la provincia, pagan sus cuotas según el acuerdo adoptado por el comité provincial, por lo tanto consideró que la polémica solo es «una cortina de humo ante lo que es un problema grave en una concejalía [Empleo] trascendental en esta situación [de pandemia]».

La regidora se mostró segura de que los ciudadanos, antes que la polémica, valorarán la gestión del gobierno local: «A los gobiernos lo que les pasa factura es no trabajar y no tomar decisiones». Rey enumeró algunas de las actuaciones de su equipo, desde el plan de reactivación económica por el coronavirus al incremento de las ayudas sociales, las peatonalizaciones y reformas urbanas, las rebajas fiscales a los colectivos afectados por la pandemia, el plan para entregar los deberes en casa a los alumnos durante el confinamiento, las reformas en los mercados, los proyectos para los Cantones o San Andrés, el aumento de las licitaciones y otros. «Los coruñeses están preocupados por tener una ciudad reactivada y porque la maquinaria municipal trabaje. Lo que pasa factura es no trabajar o no estar pendientes de los problemas de los coruñeses».