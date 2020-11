Así se encuentran las líneas de autobuses en A Coruña tras la modificación del aforo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. G. CH.

a coruña 11/11/2020 13:05 h

Las últimas modificaciones en lo referente al aforo permitido en los autobuses no convencen a los ciudadanos coruñeses. «Suelo usar la línea 17 para ir al trabajo y el que pasa a las 7.30 horas viene bastante lleno y no estamos en condiciones ahora para estar tantos agrupados», indica Dunia García. La limitación actual permite ocupar el 100 % de los asientos y se reduce a una sexta parte las plazas de pie, aunque se deberá mantener la «máxima separación» entre los usuarios cuando «el nivel de ocupación lo permita». No obstante, los pasajeros indican que «no tiene sentido» este cambio en la medida y Dunia añade que «es necesario resolver este problema para poder volver a la normalidad y estamos hablando de un medio que necesitamos para ir al trabajo, a la escuela o para cualquier otro tipo de desplazamiento».

En la misma línea opina Camila Lloró, estudiante que utiliza las líneas 5 y 3A. «En los otros espacios cerrados nos piden estar muy separados y aquí vamos como sardinas en lata y viajando incómodos. No tiene ninguna lógica», lamenta. Lloró resalta que es frecuente que las personas vayan de pie y que suele haber más afluencia «entre las 7.30 y las 8.00 horas». Otra usuaria de la línea 5, Alicia Fernández, también corrobora esta situación y señala que «se deberían poner más buses, creo yo. Porque van muy llenos y no se respeta la distancia. Al mediodía es cuando veo que va más saturado».

Otra ruta de las más demandas es la que lleva a los universitarios al campus. En este caso, Luis Gael, universitario que la utiliza para acudir a clase, relata que «a las horas puntas y a y media es cuando van a tope, con las personas de pie». Esta queja ya producido también el pasado mes de octubre en las redes sociales.

@TranviasCoruna Solo comentaros si es posible aumentar los buses de la UDC, ya que en medio de una pandemia vamos enlatados, se que es difícil y que es probable no haya solución pero... al menos podrías tener siempre las ventanillas abiertas para que se ventile? @ConcelloCoruna pic.twitter.com/XvuaL28e6o — Gantes (@Guille_Gantes) October 2, 2020

En cuanto a la prohibición de comer y beber en estos medios de transporte, los usuarios confirman que se suele cumplir sin ningún problema. «Tienen un cartel que informa que no se coma ni se beba y veo que la gente lo cumple. También si te bajas la mascarilla el conductor te avisa al momento», comenta Ana de la Grosa.

La Compañía de Tranvías de A Coruña aconseja evitar las horas puntas en las líneas de alta actividad

Ante estas quejas, la Compañía de Tranvías de A Coruña informa que ha puesto «todos los medios a su alcance para adaptarse a esta nueva situación, con el 100 % de la flota en funcionamiento y con refuerzos en las horas punta». Explican que, para lograr esto, «se monitoriza de manera permanente la evolución de la demanda, comprobando cuáles son las líneas y horarios con mayores necesidades de cobertura». Además, al no existir confinamiento domiciliario señalan que el proceso es más complejo al no producirse «variaciones significativas en la demanda».

Por ello, desde la empresa hacen un llamamiento a la colaboración de los usuarios, «con especial hincapié a la necesidad de utilizar la mascarilla en todo momento y a atender las indicaciones de los conductores respecto al aforo y a la utilización de los espacios habilitados en los autobuses». Entre las recomendaciones que indican están la de ocupar todas las plazas de asiento disponibles, «para evitar la aglomeración de personas de pie», e intentar evitar, en la medida de lo posible, las horas punta. «Esto último sobre todo con las facilidades que ofrecen las líneas con alta actividad, como la universitaria, en la que se han dispuesto desde el principio refuerzos en horas punta con frecuencias de 2 a 3 minutos», agrega la compañía.

En este sentido, afirman que están trabajando «al máximo rendimiento posible, pese al estrecho margen para la adaptación a las nuevas normas, dado que el transporte urbano es un sector muy especializado, en el que no existe la posibilidad de adquirir nueva flota o formar a conductores a tan corto plazo».

estudios internacionales

La seguridad en los desplazamientos en transporte público ha sido refrendada, según informa la empresa, por distintos estudios internacionales independientes, realizados en países como Japón, Francia, Austria, Colombia, Estados Unidos, Alemania o Australia. «Todos llegan a la misma conclusión, corroborando la inexistencia de brotes en el transporte público, o que su impacto en la propagación de la enfermedad es nulo, muy inferior al 1 %». Las características de los viajes en transporte público, generalmente inferiores a los 20 minutos, con el uso generalizado de la mascarilla, en silencio o con un nivel de conversación muy bajo y una correcta ventilación, «eliminan prácticamente el riesgo de propagación del virus en caso de que algún viajero pudiera ser portador».