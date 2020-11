La dirección del PSdeG acusa a Inés Rey y a su gobierno en A Coruña de adeudar cuotas al partido

0

La Voz de Galicia Xosé Gago

A Coruña 11/11/2020 20:48 h

La dirección del PSdeG ha enviado esta tarde un comunicado a los militantes de A Coruña en el que reclama a la alcaldesa, Inés Rey, y a sus concejales que paguen las cuotas que deben al partido. La misiva, firmada por el vicesecretario general del PSdeG, Pablo Arangüena, respalda la versión de la crisis interna que ha dado la secretaria local del PSOE, Eva Martínez Acón, que fue destituida este martes de su cargo de concejala de Empleo por la regidora.

Sin embargo, la misiva del número dos de Gonzalo Caballero (que no ha hablado aún sobre esta crisis) no hace referencia a los argumentos aportados por Inés Rey para destituir a Martínez Acón, acerca de su falta de compromiso con el puesto y su presunto «absentismo laboral».

La carta afirma que «desde xuño do pasado ano ata novembro deste 2020, a agrupación socialista coruñesa careceu de convenio co grupo municipal e, durante este tempo, nin a alcaldesa nin o voceiro municipal [José Manuel Lage] nin outros concelleiros fixeron aportación algunha, incumprindo as obrigas que regulamentariamente lles corresponden. Derivado desta situación, durante varios meses chegou a estar sen pagar o local da Casa do Pobo da Coruña».

Añade que esa situación era conocida tanto por la dirección autonómica como por la federal, y señala que ya existe una resolución de la gerencia federal que «determina as contías que corresponde abonar polos concelleiros».

También explica que «nas últimas xornadas, puxémonos en contacto tanto por via escrita como telefónica coa alcaldesa da cidade para advertila das súas accións, ao que respondeu na liña de que cesaría á secretaria xeral se esta non transixía en deixar sen cobro as cotas endebedadas e reducir o nivel de aportacións establecido polo federal. Ademáis, a alcaldesa puxo como condición para frear o cese da secretaria xeral [Eva Martínez] que se cedese ao grupo municipal as claves das redes do partido».

Finalmente, tras recordar que la secretaria general «representa a toda a agrupación e correspóndelle facer cumprir as normas» insta a la regidora, al portavoz municipal y a los concejales a que paguen las aportaciones que deben.

Rey, a los militantes del PSOE: «Eva Martínez no ha sido capaz de asumir sus responsabilidades como concejala»

La ralcaldesa argumenta en la carta remitida a los militantes que la «escasa dedicación» de la extitular de Empleo es «incompatible con el ideario socialista»

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y los siete concejales del PSOE que continúan en su equipo de gobierno han remitido una misiva a la militancia socialista para aclarar los motivos de la destitución de Eva Martínez Acón, secretaria local del PSOE, como titular de Empleo. La misiva, enviada tras «comprobar que se ha faltado gravemente a la verdad», en referencia a la carta enviada a su vez por Martínez Acón, lamenta que la ya extitular de Empleo «no ha sido capaz de asumir sus responsabilidades (...) en una de las concejalías claves en un momento de crisis como el que vivimos, al hacer dejación de funciones y teniendo sin ejecutar la mayor parte del presupuesto a estas alturas del año». Esa «escasa dedicación» es, añade la carta, «incompatible con el ideario socialista».

En su mensaje a los militantes, la alcaldesa y su gobierno lamentan que la secretaria general «no ha asumido ni mi elección, como candidata y después como alcaldesa, ni ha sido capaz de hacer frente a las competencias que le delegué como responsable de la concejalía de Empleo».

La carta recuerda el esfuerzo realizado durante los ocho meses de pandemia, y destaca el «proyecto transformador e ilusionante» que el ejecutivo socialista defiende para la ciudad, por ello lamenta la «contumaz negativa de Eva Martínez a respetar los acuerdos del grupo municipal, que unánimemente ha respaldado la acción de gobierno». Esa actitud, según la misiva, «solamente tiene explicación desde unos intereses orgánicos totalmente ajenos a la ciudadanía coruñesa, a la que nos debemos».

En resumen, la carta subraya que «quien desafía la autoridad de quien lidera el gobierno local y depositó en ella su confianza delegándole sus competencias y se niega a acatar los acuerdos de su grupo municipal, no puede tener otra respuesta que la retirada de las competencia que le fueron delegadas».

Finalmente, la carta lamenta que la concejala «haya decidido utilizar su cargo de secretaria general para trasladar a la militancia una visión sectaria e irreal de su posición obstruccionista a la acción de gobierno. Ejercer la máxima responsabilidad del PSOE coruñés en perjuicio del Gobierno local es traicionar los intereses del partido»; y se despide desando que la «situación aireada» por la ya exconcejala «no desvíe un minuto más de la tarea que nos han encomendado los ciudadanos en el contexto más difícil que se recuerda».