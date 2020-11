Inés Rey y su equipo, a los militantes del PSOE: «Eva Martínez no ha sido capaz de asumir sus responsabilidades como concejala»

«El gobierno tiene un compromiso con la ciudad, aquí hay que trabajar y dar el 100 %» dice la regidora

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha subrayado esta mañana que su decisión de destituir a Eva Martínez Acón, secretaria local del PSOE, como concejala de Empleo no tiene marcha atrás: «Esta es mi decisión, está tomada y no tengo nada más que decir».

El martes, cuando se conoció la destitución, fuentes del gobierno local señalaron que estaba motivada por su «falta de dedicación» e incluso «absentismo laboral». La alcaldesa se limitó a señalar sobre su decisión que: «Mi compromiso y el del gobierno es trabajar por el interés de los coruñeses, el equipo de gobierno tiene un compromiso firme por la ciudad. Hay que trabajar y dar el 100 % de nuestra capacidad para mejorar la vida de los coruñeses. La dedicación a las tareas de gobierno no es negociable ni cuestionable, aquí estamos para trabajar. Eso he pedido a los concejales y así lo hemos demostrado durante todos estos meses. Esta es mi decisión. Está tomada y no tengo nada más que decir al respecto».

Seguir leyendo