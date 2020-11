El secretario general de UGT apremia al Gobierno a intervenir Alcoa si no vende

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Montse Carneiro

a coruña 06/11/2020 13:34 h

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó este viernes en A Coruña que «Alcoa tiene que ser consciente de que no se va a ir de rositas» de Galicia para mantener el suministro internacional desde otros puntos «más convenientes» del extranjero. «No se va llevar el mercado. Si se quiere ir, que venda. Hay comprador. Tiene que sentarse a negociar de buena fe y proceder a la venta. Y si eso no ocurre en breve, el Gobierno debe intervenir Alcoa para poder proceder a la venta. No podemos esperar más», defendió Álvarez al hilo de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que tumba los planes de la multinacional de apagar las cubas de electrolisis de la fábrica de A Mariña. El fallo, dijo, debe «hacer reflexionar al legislador» sobre «la necesidad imperiosa» de cambiar la reforma laboral, que a su juicio «es una aberración»

El dirigente sindical, que viajó a A Coruña para asistir a la despedida por jubilación del histórico José Carrillo como secretario general de la unión comarcal, apremió al Congreso a aprobar la entrada a debate de los Presupuestos Generales del Estado, «positivos, podemos decir que muy positivos pero claramente insuficientes -objetó- para hacer frente a las necesidades actuales».

Álvarez demandó que «el mínimo vital ha de implantarse de manera inmediata, tanto que debería haberse hecho en abril» para atender a los «centenares de miles de familias que no tienen ningún ingreso», y reclamó más recursos para pagar el desempleo y «una nueva perspectiva» de los ERTE, que no tienen por qué finalizar el 31 de enero porque «ese día no va a estar todo restaurado y las empresas funcionando, así que habrá que alargar los procedimientos».

Las cuentas públicas para el 2021 deberán corregir «los problemas derivados de la falta de estructura de las Administraciones» en el sector sanitario. El líder de UGT anotó que «si en abril sabíamos que el personal de la salud era claramente insuficiente, incluso sin pandemia, en octubre estamos en una situación similar». Y cuestionó en este sentido el corte a algo menos de la mitad de las plazas MIR a las que aspiran 15.000 médicos en España. «¿Tiene sentido cuando las necesidades del sistema son tan importantes? ¿No sería más razonable haber cubierto las 15.000 plazas, sabiendo que van a tener la oportunidad de formarse», inquirió Pepe Álvarez. También sobre los funcionarios, y a preguntas de una periodista, el sindicalista tachó de «gratuitas e impropias del gobernador del Banco de España» las críticas de Pablo Hernández Cos a la subida salarial de los empleados públicos, y alentó al Gobierno a «ponerlo en su sitio».

La pandemia, sostuvo Álvarez, ha puesto de manifiesto «hasta qué punto el sindicalismo es importante». Reconoció que «hay mucha gente a la que no hemos podido llegar como teníamos que haber llegado, pero nadie puede dudar de que estuvimos en primera línea para que nadie quedara en el camino», dijo. A la hostelería le pidió que cuando puedan volver a abrir «devuelva a los trabajadores» el esfuerzo de todos, porque «no siempre se produce ese retorno. Que a los trabajadores en ERTE no se les obligue a trabajar, que se respeten sus condiciones de trabajo y que se respeten sus convenios colectivos», afirmó.

El secretario general de UGT respondió a una pregunta sobre las dificultades de Citroën en Vigo y defendió que, más allá de las consecuencias de las pandemia sobre la economía, el sector de la automoción se encuentra inmerso en un proceso de reconversión al que no favorecen especialmente las políticas estatales. Así, mostró su desacuerdo con la subida del precio del diésel, pues no contribuye «a una transición justa y a que nadie quede en el camino», y censuró que España intente «ser el primero» en implantar restricciones ambientales, cuando solo una planta de Zaragoza fabrica vehículos eléctricos y «solo cuatro o cinco híbridos. Todos los demás son de carburación», expuso antes de concluir que «un país tiene que vivir con lo que tiene».