Piden elevar a árboles senlleiras el carballo de San Paio y el eucalipto de Bordel, en Abegondo

La Voz de Galicia Dolores Vázquez

Abegondo 03/11/2020

El BNG ha propuesto al ejecutivo local que pida que se incluyan en el catálogo de árbores senlleiras el carballo de la Capela de San Paio, en Vilacoba, y el eucalipto de Bordel, en Sarandóns. «No Concello de Abegondo non hai ningunha árbore no Catálogo de árbores senlleiras, como así o reflicte a proposta de PXOM do goberno local», explicó la formación.

«O carballo da Capela de San Paio en Vilacoba é excepcional polo seu porte e dimensións e está vinculado á romaría tradicional de San Paio. Sería importante coidalo incluíndoo no catálogo para poder protexelo e recuperalo limpándoo da maleza que presenta actualmente ao seu redor e poñelo en valor como monumento natural e etnográfico que é», aseguran los nacionalistas.

Mientras que el eucalipto que quieren que se incluya especifican que «está situado na contorna da torre de Peito Bordel, que ten asociada unha lenda, a do tributo das cen doncelas que a convirte nun referente da historia de Abegondo», dicen. Además, estiman que esta catalogación «evitaría posíbeis talas como as que sufriu o exemplar que estaba á beira do actual e tamén vixiaría as podas incontroladas que está a sufrir», estiman.