Fundación Emalcsa y Vegalsa, por una cultura accesible e inclusiva

a coruña / la voz 02/11/2020 17:48 h

Cultura Accesible e Inclusiva es el nombre del programa con el que la Fundación Emalcsa y Vegalsa pretenden lograr la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura en A Coruña, así como romper las barreras, especialmente de las personas con discapacidad, para la plena participación de la ciudadanía en estas actividades. El convenio, con una duración hasta el 2022 y que tendrá un presupuesto de 300.000 euros, fue firmado ayer en el consistorio por la alcaldesa y presidenta da Fundación Emalcsa, Inés Rey, y el director xeral de Vegalsa, Joaquín González Iglesias.

La regidora indicó que «é obxectivo deste programa que as persoas con discapacidade poidan desenvolver e utilizar o seu potencial creativo, artístico e intelectual, non só no seu propio beneficio senón tamén para o enriquecemento da sociedade».

Mientras que González Iglesias señaló que «desde Vegalsa queremos contribuír a que as persoas con diversidade funcional ou en risco de exclusión social poidan desenvolver o seu potencial, así como aproveitar as oportunidades que ofrece a acción cultural como elemento de inserción social na cidade».

El convenio contempla tres convocatorias de subvenciones a proyectos de Cultura Accesible e Inclusiva y levar a cabo los correspondientes festivales en los otoños de estos tres años para contribuir a la difusión de los objetivos de los programa son, entre otras, algunas de las actividades que el convenio contempla para este año y los dos próximos.