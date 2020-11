La Audiencia Provincial de A Coruña anula el testamento que una octogenaria había validado a un carpintero y su esposa

0

03/11/2020

La sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha anulado el testamento de una octogenaria ingresada en una residencia por considerar que, a pesar de no estar incapacitada judicialmente cuando lo firmó, tenía «gravemente afectada su capacidad mental». La mujer, nacida en 1932 en Irixoa, había dejado sus bienes a un carpintero que le había hecho trabajos en casa y de su esposa. No tenía descendencia y su marido había fallecido en el 2014. No obstante, la sentencia indica que hay referencias a que su difunto marido tiene hijos de un primer matrimonio.

La Audiencia, de esta forma, ha estimado el recurso presentado por una de sus hermanas menores frente a la sentencia de primera instancia que validó el testamento que realizó a favor del matrimonio. El tribunal destaca que era «una persona sumamente sugestionable», que no comprendía «el alcance de sus actos» y que tenía «mermada su inteligencia y voluntad». Por todo ello, considera acreditado que la mujer estaba incapacitada para tomar esas decisiones cuando en junio del 2015 testó a favor del carpintero y de su esposa y les concedió plenas facultades para administrar bienes muebles e inmuebles, así como toda clase de activos mobiliarios, incluyendo la administración y disposición de cuentas bancarias, salvo en los bienes que procedan de herencias de sus padres. Entre los inmuebles que se encontraban a su nombre había una vivienda en la calle de la Torre y un bajo en la calle Arenal.

La sala también ha anulado la escritura otorgada por la mujer el 30 de septiembre del 2015 en la que designó, para el supuesto de su incapacitación, como tutores al carpintero y a su mujer. En abril del 2016, la octogenaria fue incapacitada y tutelada por la pareja, que se mudó con sus dos hijas a vivir en el piso de la anciana una vez que abandonó la residencia.

En noviembre del 2015, la Audiencia autorizó a la mujer a marcharse de la residencia de A Zapateira que desde marzo de ese año le pagaba su hermana, residente en Alemania, para ser atendida en su domicilio por el matrimonio. Los jueces destacan en la resolución que anula el testamento que «la capacidad para pronunciarse sobre negocios jurídicos más complejos» es diferente a opinar «sobre otras cuestiones más ordinarias de la vida diaria, como puede ser dónde quiere vivir, si quiere salir a pasear, si quiere ver la televisión, qué quiere comer y situaciones similares, mientras tenga un mínimo de capacidad».