Propuesta de sanción para una familia de Betanzos que intentó ir a un centro comercial en A Coruña

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 31/10/2020 12:37 h

Sobre las diez de la mañana de este sábado la Guardia Civil de Tráfico y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia montaron sendos controles de tráfico en Alfonso Molina y en la N-VI. El operativo duró hasta las 11.30 horas. El objetivo es hacer cumplir las restricciones de movilidad después de la decisión de Sanidade de cerrar A Coruña y Arteixo.

Entre los vehículos que detuvieron para comprobar que eran viajes autorizados se encontraba una pareja de franceses que habían llegado hace una semana a la ciudad. «Francia está muy mal y con muchas restricciones, pero también nos alertamos por lo que estaba sucediendo aquí», cuenta Elisia. El motivo de su anterior traslado se debe a que en A Coruña tenían a su hija Anays estudiando español. «Estábamos preocupados y venimos a buscarla en coche por los problemas en los aeropuertos a nivel europeo y por llevar todas sus cosas». En su regreso al país galo fueron parados en el control de Alfonso Molina. Entregaron su documentación y tras una comprobación le permitieron continuar. «pero nos dijeron que no podíamos parar hasta llegar a Francia». La mujer le preguntó que su intención era hacer un descanso en Rentería. Los agentes le comunicaron que esa posibilidad dependía de las restricciones en el País Vasco y de las decisiones de la Ertzaintza.

Una pareja que se dirigía a su residencia, en Betanzos, no tuvo la misma suerte. Al preguntarle de dónde venía contestó que «de Ikea». Los agentes le explicaron que no estaba permitido entrar ni salir de A Coruña. Además su acompañante, una mujer extranjera, iba indocumentada. El hombre dijo que este problema le había surgido «por querer ir a Leroy Merlín a por algo que no había en Ikea». Subrayó que si fuese «por la tercera ronda, como vine no me encontraba con este control. La próxima vez ya lo sé», recalcó». A este conductor se le levantó un acta de proposición de sanción, según explicó. No obstante, sí que se están realizando controles en la tercera ronda, a la altura de A Zapateira. En este dispositivo, los agentes de la Policía Local de A Coruña indican que ordenaron dar la vuelta a cinco conductores que intentaban ir a un centro comercial. «viajaban a la ciudad con justificaciones peregrinas o justificando que iban a centros comerciales».

Los agentes también pararon a Jesús, que viaja con su hijo a Vigo. «Me puse algo nervioso porque llevo a mi hijo a presentar el contrato de trabajo, que ya empieza el Lunes». La patrulla le pidió los justificantes: «Le presentamos el contrato de trabajo y el del alquiler del piso donde va a residir el joven». Finalmente pudieron continuar sin mayor problema. Algunos conductores fueron previsores. Una pareja se dirigía a Alvedro; «Voy a buscar a mis hijos al aeropuerto. Vienen de trabajar, nosotros vivimos aquí y nuestros hijos también». Aún así, los agentes le pidieron justificante: «le hemos presentado el justificante del vuelo, que ante esta situación y para evitar problemas nos lo mandaron nuestros hijos al móvil», indicaron.

Un hombre circulaba por Alfonso Molina y le dieron el alto. Les dijo a los agentes que iba a pasar la ITV del coche. Eso no les convenció e hicieron las comprobaciones pertinentes. Comprobaron que el coche no era de él, que tenía autorización para conducirlo, pero que ni tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), ni la iba a pasar. El hombre pudo continuar su marcha hacia su lugar de residencia, pero eso sí, con una sanción contra la seguridad viaria.

El control estuvo a la altura de la parada de buses, urbanos y metropolitanos. Su carril está cerrado al tráfico. Había una pareja en las inmediaciones, pero antes de que entrase el bus a la parada, los agentes le preguntaron si lo iban a coger, como no era así, el bus no paró y continuó su ruta.