Inés Rey respalda la decisión de la Xunta de cerrar A Coruña para frenar los contagios

a coruña 30/10/2020 16:30 h

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha respaldado el cierre perimetral de la ciudad para «frenar» contagios por covid-19. «Es una decisión que respaldamos con el objetivo de frenar esta curva del covid», ha dicho para aludir a la incidencia acumulada en los últimos 14 días. «Altísima», ha admitido. Con todo, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad por parte de la población ante unas medidas que ha reconocido son «duras». No obstante, ha insistido en que «el objetivo común» es «proteger a los ciudadanos y las ciudadanas».

Por otra parte, ha avanzado que se está procediendo al despliegue por parte de la Policía Local de un dispositivo especial para el control de los accesos en las entradas y salidas de la ciudad con el fin de permitir los desplazamientos «solo en aquellos supuestos que estén contemplados». «Será vigilado y sancionado si fuera el caso», ha dicho sobre los posibles incumplimientos.

Apoyo del PP al cierre

El PP de A Coruña ha sido de los primeros en expresar su opinión sobre el cierre perimetral: «En Galicia las decisiones las toma un comité de expertos de verdad, con nombre y apellidos, y vemos que las medidas que adoptan, basadas en criterios sanitarios, dan frutos, de hecho somos la comunidad con mejores datos, por lo que pedimos a los coruñeses que sigan siendo un ejemplo en el cumplimiento de las medidas por el bien de todos».

El BNG pide medidas para paliar el impacto socioeconómico

El BNG de A Coruña ha señalado que el cierre perimetral tiene que ser acompañado por el «reforzamento da sanidade pública, a contratación de máis rastrexadoras e rastrexadores, a realización de PCR masivas e a blindaxe das residencias de maiores, coa intervención daquelas que son de titularidade privada». Los nacionalistas, como señaló su portavoz nacional, Ana Pontón, entienden que sin esas medidas, los cierres serán insuficientes para abordar el problema sanitario. El Bloque ha solicitado medidas al Ayuntamiento y a la Xunta con el fin de paliar el impacto socioeconómico de la medida, y también respalda que Feijoo comparezca en el Parlamento para evaluar la situación y que la cámara pueda hacer propuestas para combatir la pandemia.

La Marea critica el grado de improvisación

Desde la Marea Atlántica indican que «entenden e apoian a necesidade de tomar medidas e aplicar restricións para conter esta segunda fase da pandemia». Por todo ello, el partido «celebra» que Feijoo «se decida a exercer as súas competencias, tal e como lle leva reclamando a oposición as últimas semanas. Mágoa que o faga con tal grao de improvisación, dando só unha marxe de horas», apuntan. En la misma línea que la formación nacionalista, le han pedido que vaya más allá y «compense as restricións con medidas de apoio aos sectores máis afectados, compostos maioritariamente por persoas autónomas e pemes». La Marea Atlántica resalta que las consecuencias del cierre «van facer que moitos fogares vexan gravemente reducidos os seus ingresos. Non poden quedar abandonados á súa sorte como está a acontecer ata o de agora». Por último, le piden al Ejecutivo Gallego que no se quede solo en las medidas restrictivas. «Que reforce a sanidade a todos os niveis, que aumente os equipos de rastrexo de contaxios, e que poña solución as enormes demoras que se están a dar na atención ás enfermidades comúns».