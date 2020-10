La Xunta licitará la estación de autobuses de la intermodal de A Coruña por 17,4 millones de euros

0

29/10/2020

El Consello de la Xunta ha aprobado este jueves el convenio de colaboración con el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de A Coruña para el desarrollo de la intermodal y su integración urbana. El Gobierno gallego ha acordado que licitará y ejecutará la nueva estación de autobuses, incluido el aparcamiento, por un total de 17,4 millones de euros. Alberto Núñez Feijoo ha destacado en la rueda posterior al Consello que el presupuesto global de este proyecto roza los 80 millones de euros.

Este acuerdo establecería, según el Ejecutivo autonómico, el marco de colaboración entre las tres administraciones para desarrollar una compleja intermodal que «permita o intercambio áxil e seguro entre o autobús e o tren e outros modos de mobilidade sustentable». Además, ha resaltado que el proyecto «mellorará a permeabilidade transversal da cidade na contorna da estación de ferrocarril de San Cristóbal, optimizando a conexión peonil e ciclista entre os barrios e a conectividade entre a terminal ferroviaria e a nova estación de autobuses».

Por ello, la Xunta ha instado a el ADIF a agilizar la firma del convenio, ya que «servirá de base para a sinatura doutros convenios máis concretos sobre o financiamento do aparcadoiro ou do proxecto das zonas comúns». En lo referido a las obligaciones recogidas en el documento, el Gobierno gallego licitará, ejecutará y financiará la nueva estación de autobuses integrada en la terminal ferroviaria, que incluye el aparcamiento, aportando una inversión de 17,4 millones. Para ello, ha señalado que ya dispone del proyecto básico de la estación y que comenzó la redacción del constructivo. Además, ha recordado que inició en febrero la tramitación urbanística. De este modo, prevé que en el primer trimestre del 2021 pueda estar aprobado el proyecto en el Consello. «Estes avances permitirán que unha vez pechados os aspectos técnicos con ADIF, se poida concluír o proxecto construtivo e licitar as obras».

El Ayuntamiento de A Coruña tendrá que aportar 14 millones de euros

De este modo, la estación de autobuses se situará dentro del recinto actual de la terminal ferroviaria, en el espacio delimitado al noroeste por la avenida Sardiñeira y al sureste por las vías del tren. Constará de un edificio de viajeros en contacto con la pasarela de acceso peatonal, una planta baja para el aparcamiento de turismos, una planta intermedia para dársenas y una cubierta en consonancia con la de la terminal ferroviaria. En relación con el Ayuntamiento de A Coruña, el acuerdo establece que «lle corresponde o financiamento do aparcadoiro e a execución dos accesos, coa achega dun orzamento total de 14 millóns de euros». La Administración local deberá licitar y ejecutar la remodelación de la avenida Sardiñeira y su conexión con la de Arteixo, una intervención que incluye la reforma de la avenida del Ferrocarril, la urbanización de la Sardiñeira y la nueva vía de conexión de esta con la avenida de Arteixo.

En relación con ADIF, será de su competencia la reforma de la terminal ferroviaria, «cuxas obras continúan pendentes de licitación, xa que foran anunciadas a mediados de 2019, cun investimento de 48,5 millóns de euros, pero logo atrasouse a súa licitación ata o 2021». Además, le corresponderá licitar, ejecutar y financiar todas las obras relativas a la estación de tren. También deberá acometer la mejora de la permeabilidad peatonal transversal de la ciudad en este entorno, que incluye una pasarela sobre la futura playa de vías, así como una conexión rodada, mediante un paso inferior, entre la avenida del Ferrocarril y el aparcamiento en superficie de la estación.