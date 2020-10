El paseo de As Xubias será más «verde» y «blando» que el del Orzán

0

La Voz de Galicia Dolores Vázquez

A Coruña 28/10/2020 14:28 h

El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, indicó que «van xa casi 30 anos dende que se abrirá o primeiro tramo do paseo marítimo» y dijo que ahora, con visión metropolitana, se planea la suspensión de los instrumentos de planeamiento y las licencias urbanísticas frente a la ría de O Burgo, para darle continuidad. Es un trámite que se llevará al próximo pleno, previsto para 5 de noviembre, y con el que se pretende reformular la «parte traseira» para que «a cidade mire ao mar cara a ría». Dijo que este espacio «non tiña un tratamento ambiental, urbanístico y social»,más allá de unos equipamientos, por lo que ahora se pretende abordar un nuevo diseño.

Para ello se propone esta suspensión de licencias, que afecta a 2 kilómetros de costa, unos 384.909 metros cuadrados de superficie. Puntualizó que el planeamiento allí no se había reformado desde el 2013, cuando se había incluido el ARI Ría de O Burgo (área de planeamiento integrado) directamente de una modificación puntual del PXOM del 2008 que se aprobara sobre el documento urbanístico del 1998. Esto supone que la zona lleva 22 años con el mismo planeamiento, sin hacer alguna revisión, y Díaz Villoslada considera que es necesario incluir la nueva normativa medioambiental, por lo que se debe de abordar una modificación puntual, que pretenden que respalden el resto de los grupos de la corporación.

El suelo urbano consolidado en la franja de la playa de Oza a A Pasaxe, que es donde se quiere actuar, alcanza los 254.000 metros cuadrados y el no consolidado, los 130.000. La suspensión cautelar es por un plazo improrrogable de un año, el plazo que se dan para realizar una modificación puntual para llevar a cabo una mayor protección social y ambiental en esa zona, revisando además la densidad de edificación. «Queremos revisar a capacidade de edificación que teñen todos os polígonos, iso non quere dicir que de partida non se inclúa de forma taxativa dalgún residencial, pero de habelo que se acomode a nova perspectiva, máis ambiental que lle queremos dar a esta zona da ría», apuntó, aunque indicó que es precipitado avanzar una reducción en este campo-

«Nos polígonos que conteñen solo urbano non consolidado suspéndese todos os instrumentos de planeamento e equidistribución, nos polígonos de solo urbano consolidado suspéndese as licenzas de parcelación, demolición e edificación», precisó.

Solo se podrán conceder licencias en el núcleo tradicional de As Xubias de Abaixo, en cuanto a edificación, ya que se entiende que ayudarán a rehabilitar las viviendas para tratar de «de recuperar o carácter de este antigo núcleo pesqueiro». Indicó que ni el pazo de A Pasaxe, ni el de As Xubias, ni los equipamientos educativos y sanitarios de la zona se verán afectados por la suspensión de las licencias. Díaz Villoslada avanzó que están coordinados con Costas para esta propuesta que se lleva el lunes a comisión informativa.

« Estaríamos pensando un paseo que non se parecería a Riazor-Orzán nin ao da ría »

«E unha peza a integrar coa fachada interior e a recuperación da ría», dijo y estimó que no se puede entender como una extensión con el anterior paseo marítimo, sino una opción «verde», una «recuperación ambiental o máis blanda posible». «Non se trata de mimetizar o paseo de cara o interior da ría, trátase de abordar unha formulación máis actualizada en termos ambientais», dijo, remarcando que «estaríamos pensando un paseo que non se parecería a Riazor-Orzán ni ao da ría do Burgo, senón o falado con Costas, que signifique o menor grado de intervención posible a hora de realizar obras duras, queremos traballar noutro modelo de paseo que agreda menos». «O Concello ten o máximo interese en arrancar un proxecto de protección social e ambiental da fachada da cidade que mira a ría do Burgo», remarcó el concejal de Urbanismo, que dijo que la propuesta la consideran no un tratamiento aislado sino «unha peza que debe integrarse coas outras actuacións como a fachada portuaria interior, o dragaxe da ría e o proceso xeral de revitalización do paseo marítimo».

También aseguró que no se descarta que se suprima o se reformule el proyecto para los terrenos de Valiña y otras propuestas anteriores para esa zona. «Cando suspendemos o plan o que significa é que queremos facer unha revisión a fondo de todo ese bordo e as previsións actuais pode que non coincidan coas previsións que queremos deseñar no futuro», matizó y dijo que, con respecto a esa propuesta «estaríamos escribindo unha folla en branco para facer unha ordenación urbanística».

Respecto a los posibles derechos de los propietarios a la hora de reclamar, dijo que «cando se incorporou esa API ao plan do 2013 tiña un ano de execución dende a aprobación modificación puntual e pasaron 12 anos e non se teñen consolidado edificacións», dijo.

En cambio, sí pretenden mantener la línea ferroviaria, por cuanto puede suponer para futuros proyectos. «Para nós a liña ferroviaria é importante preservala, é importante esa análise de se poderíamos recuperar un tren de cercanías ou proximidade e en principio traballaríamos para compatibilizar», comentó y dijo que otras ciudades en Europa tienen incorporado ese transporte sin problemas.

Respecto al espacio de la conservera Celta indicó que ya se trabaja con Costas en la habilitación del espacio, en cuanto finalice el realojamiento de los habitantes del poblado.