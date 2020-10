Vecinos de Palavea aseguran que un okupa les amenaza de muerte y que una de sus hijas agredió a una niña del barrio

0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 28/10/2020 14:13 h

El problema okupa de Palavea se está volviendo muy peligroso, «al borde del enfrentamiento», alertan varios vecinos. El presidente del colectivo vecinal, Manuel Gómez, denunció que en la tarde del martes una vecina fue amenazada de muerte por uno de los allanadores, También dijo que una residente tuvo que salir de su casa con un machete ante el desafío al que estaba siendo sometida por este individuo, e, incluso que una de las hijas del okupa insultó y agredió a la pequeña de una vecina. Los afectados manifestaron que en la tarde de este miércoles iban a presentar las denuncias ante la Policía Nacional. Manuel Gómez, que estuvo en todo momento al lado de las víctimas, les animó a que lo hicieran «y contar todos los detalles», resaltó.

Todo ocurrió sobre las dos y media de la tarde. Varios vecinos de Palavea estaban en la parada del bus esperando la llegada de sus hijos del colegio. Dicen varios testigos que en ese momento llegó el cabecilla de los okupas y aparcó el coche frente a la parada. Bajó del automóvil «como un poseso, gritando», contaron varios residentes. Y se dirigió a una madre que esperaba a sus hijas de 11 y 8 años. «Me preguntó qué había pasado con su coche», indicó esta mujer. Sorprendida, «y con mucho miedo», le contestó que no sabía a qué se refería.

Ante esta respuesta, el okupa comenzó con la retahíla de insultos y amenazas: «Cuando te vea sola te voy a matar», explicó la mujer . El individuo volvió al coche, arrancó a toda velocidad por una vía de dirección prohibida, se saltó un stop y se incorporó a Alfonso Molina, comentaron varios testigos.

Pero su recorrido fue corto, porque al rato el okupa volvió al barrio. «Aparcó el coche delante de mi casa, me hizo gestos obscenos y puso la música a todo volumen», contó la madre de la chiquilla agredida. Ante esta situación, la mujer llamó a la Policía Local: «Me dijeron si estaba en casa, que no saliese y que estuviese a buen recaudo». Y de inmediato apareció una patrulla del 092, «pero nada hicieron, incluso a pesar de que estaba sin mascarilla», resaltó. De hecho, el individuo se permitió el lujo «de hacerle fotos a mi coche, que después apareció con una patada y rayado». Además, un poco más tarde, la hija del okupa, de 5 años insultó a la hija de esta vecina, «llamándome de todo a mi, y por encima le pegó», enfatizó con tristeza la joven.

Pero este allanador no paró ahí. Continuó por todo el barrio calentando los ánimos, provocando y montando follón «incluso en horario de toque de queda», explicó el presidente de los vecinos. Con un palo golpeaba puertas y ventanas: «Al llegar a mi casa golpeó mi puerta y amenazó con matar a mi hija», contó una vecina. Esta mujer, «ya cansada de este sinvivir, de angustia, de no poder tener libertad», salió de su vivienda con un machete «porque estaba cortando carne. Pero él, como es un cobarde, se marchó», destacó.

A pesar de que todos estos incidentes van a ser denunciados, el vecindario desconfía «que sirva de algo», resaltó Manuel Gómez. Los vecinos de Palavea están cansados, no quieren vivir con nervios, sin poder dormir, y no entienden «cómo no se adoptan medidas definitivas para acabar con este gravísimo problema que cualquier día va a derivar en una desgracia», advirtió el presidente vecinal. Muchos vecinos no entienden «cómo recientemente» el delegado del Gobierno, Javier Losada, «se atrevió a decir que lo que ocurre aquí es un problema menor», aseguran preocupados «y abandonados» los residentes. Es tal el malestar con las Administraciones que una vecina le ofreció su casa a Javier Losada, «para que viva aquí solamente un día y compruebe en sus propias carnes si es un problema menor», manifestó esta vecina. Aseguró que esta oferta al Delegado del Gobierno «se la hice por teléfono en un programa de radio en directo».