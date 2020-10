La hostelería de A Coruña pide que el toque de queda se inicie a medianoche para salvar las cenas

0

La Voz de Galicia tamara rivas

27/10/2020

Si hay un sector que ha demostrado con creces su capacidad de adaptación con la llegada del coronavirus ese ha sido el de la hostelería. Cuando se decretó el confinamiento de la población, tal y como la ley obligaba, echaron la verja, pero muchos supieron reinventarse ante esa situación adversa y se embarcaron en el servicio a domicilio, algo que les dio un poco de aire para subsistir sin tener que parar por completo la actividad de sus negocios. Después le tocó el turno a la prohibición de consumir en las barras y la reducción del aforo, tanto en el interior como en las terrazas. Y otra vez, a la hostelería no le quedó otra que adaptarse. Ahora, con el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas decretado por el Gobierno central y confirmado ayer mismo por la consellería de Sanidade, el sector hostelero coruñés recibe un nuevo revés, pero incluso ante este envite, han sabido reaccionar y ya son muchos los locales de la ciudad que han anunciado a través de sus redes sociales su intención de adelantar las cenas a las 20.00 horas, sin bien la mayoría coinciden al apuntar que, con una hora más de margen podrían mantener cierta normalidad en el servicio de cenas.

«Pensar que la gente se va a adaptar a estos nuevos horarios es complicado»

«No sabemos muy bien cómo enfrentarnos a esto, pero habrá que adaptarse», asegura Rafa Varela, gerente de A Mundiña, quien ve «razonable» que el toque de queda se alargue hasta la medianoche, «porque no somos Suecia y pensar que la gente se va a adaptar a estos nuevos horarios es complicado». Además, asegura que el límite de cinco comensales por mesa tampoco ayuda, ya que «rompe la dinámica de los grupos habituales, matrimonios que se juntan, amigos... es más frecuente encontrar mesas con número par».

También en el Árbore da Veira, el único restaurante con estrella Michelín de la ciudad, se complica la situación por la noche, y si cabe, aquí todavía más dadas sus características. «En la Taberna 5 Mares podemos ajustarnos, pero en el restaurante es imposible dar el menú degustación con ese horario. Hasta las 24.00 horas tendríamos margen, por lo menos para el corto», señala la cocinera Iria Espinosa.

Víctor Rubio, de Greca, confía en que la gente «eche una mano y se conciencie de adelantar las cenas, como hacemos cuando viajamos fuera de España». Y aunque sabe que su profesión es «sacrificada», reconoce que un cambio en ese sentido «nos vendría bien a todos, a los clientes, que se irían a cama a una hora decente, y a nosotros, porque salir a las dos de la mañana es una salvajada que no te permite tener vida familiar».

Cambio de hábitos

Ángeles Marzoa, chef y copropietaria de la Vinoteca Jaleo, va un paso más allá y aboga por «una cambio más grande, que no solo afecte a la hostelería. En París se empieza a trabajar a las seis de la mañana y a las once de la noche no hay nadie en la calle». Asegura que estaban empezando a levantar cabeza, pero cree que «si la hostelería cae, caemos, todos, porque esto es un efecto dominó».

«Si la gente sigue saliendo de sus trabajos a las ocho o nueve, es imposible adelantar el servicio»

Más cauta se muestra Nataly Rodríguez, responsable de 55 Pasos, quien ve «complicado» que la gente se amolde a ese nuevo horario de cenas. «Si la gente sigue saliendo de sus trabajos a las ocho o nueve, es imposible adelantar el servicio». En su caso se están replanteando un horario continuo el fin de semana, «desde las 13.30 hasta las 21.00 horas».

En esta línea de cierto escepticismo también está Toño Doforno, de Monkee. «No tenemos horario europeo. Si se sale de trabajar tarde, ¿quién va a venir a cenar a las ocho?», se pregunta.

Para Álex Lista, propietario de Furancho Brasa Clandestina, la decisión de imponer el toque de queda a las 23.00 «lo único que consigue es desanimar a la gente a bajar de sus casas y buscarán planes alternativos como cenar con amigos en casa».