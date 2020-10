El BNG rechaza el convenio para el Novo Chuac y la Xunta replica que es igual al que firmó en Pontevedra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia R. Domínguez X Gago

A Coruña / La Voz 28/10/2020 09:08 h

El BNG entró este martes a la discusión entre la Xunta y el gobierno local por la ampliación del Novo Chuac. Para los nacionalistas, la propuesta de convenio enviada a María Pita por el Gobierno gallego es «ilegal» y solicitará a la Xunta que la retire. Su portavoz, Francisco Jorquera, dijo que «máis que un hospital espello é un hospital cortina de fume para agochar as deficiencias de Sanidade na área coruñesa, o desmantelamento da atención primaria, a non contratación de persoal, rastrexadores, investigadores e profesores».

La concejala Avia Veira señaló que según los informes de Secretaría, Intervención y Asesoría Jurídica, el convenio no es aceptable «porque non detalla as obrigas que contrae a Xunta, non di nin canto vai custar o hospital nin que diñeiro vai pór o Goberno galego sobre a mesa, pero si os 22,2 millóns, que, polo menos, tería que poñer o Concello». «A Xunta trata de pasarlle ao Concello non só competencias, senón a factura do Novo Chuac», dijo sobre un texto que ve «abusivo».

Por su parte, el Gobierno gallego criticó los intentos de «torpedear, en plena pandemia», un proyecto para reforzar la sanidad.

La Xunta lamentó además «a hipocrisía do BNG» por cuestionar en el 2020 y en la pandemia «o mesmo convenio que bendiciu no 2016 en situación de normalidade». El Ejecutivo autonómico argumentó ese reproche en que «a proposta de convenio para o impulso do Novo Chuac segue o mesmo modelo que o asinado polo alcalde de Pontevedra (BNG) para o Gran Montecelo».

La Xunta afirma que según ese documento, firmado por el regidor Miguel Anxo Fernández Lores en julio del 2016, «o Concello de Pontevedra comprométese a asumir o custo de posta á disposición dos terreos e dos accesos do novo hospital público da cidade. Así mesmo, comprométese a tramitar as exencións do hospital das taxas municipais». Cláusulas que, añadieron, «agora o BNG da Coruña declara “ilegais”».

La Xunta también negó la acusación de pasar la factura a María Pita, recordó que su inversión en el centro superará los 418 millones y añadió que el Ayuntamiento ha aceptado pagar 14 millones por los accesos a la intermodal.