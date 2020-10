El Ayuntamiento de A Coruña considera que el convenio de la Xunta para el Novo Chuac «roza a ilegalidade»

0

A Coruña 24/10/2020 13:14 h

El acuerdo al que deben llegar la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña para el desarrollo del Novo Chuac está generando cierta tensión entre ambas instituciones. Hace dos semanas el ente autonómico apremiaba al gobierno de Inés Rey a que diese respuesta a la propuesta de de convenio remitida el pasado 5 de mayo y ahora es el ejecutivo local el que insta a la Xunta a incluir plazos y compromisos económicos concretos en el citado convenio, un documento que cuestionan los informes municipales y que incluso consideran «incompleto e parcial». «Non figura unha cuantificación do importe das obrigas económicas que se contraen por parte da Xunta no borrador do convenio (...) deberían figurar de modo explícito», expone uno de los informes.

El portavoz del gobierno local y concejal de Economía y Hacienda, José Manuel Lage Tuñas, asegura que desde María Pita «levamos meses traballando coa man tendida para canalizar este asunto» y cree que el convenio «non só é mellorable, senón que nalgúns aspectos roza a ilegalidade».

Desde el Ayuntamiento de A Coruña explican que la propuesta de convenio remitida por la Xunta recoge el compromiso del gobierno local de asumir el pago de 22 millones de euros, una cantidad en la que podría colaborar la Diputación provincial, pero «non recolle ningunha cantidade a asumir pola Xunta, non constan prazos e non figuran as obrigas que asumirían as consellerías de Sanidade e Infraestruturas».

«A Xunta, que ten competencias en Sanidade, pode empezar mañá mesmo se quere a renovación do Chuac, sen ningún impedimento. De feito, é a súa obriga. Se ademais quere contar coa colaboración do Concello, o lóxico é que se sente a falar, e non que nos pida que asinemos un cheque en branco», afirma Lage Tuñas. Los informes jurídicos con los que trabajan en María Pita ponen en duda también que el Ayuntamiento pueda asumir el coste de determinadas inversiones que «corresponde ao Sergas dentro das súas competencias».