Mariscadores de O Burgo exigen al Gobierno central que licite ya el dragado de la ría

A Coruña 23/10/2020 15:09 h

Mariscadores de la ría de O Burgo se concentraron este viernes ante la Delegación del Gobierno en Galicia para exigir al Ejecutivo central que «licite ya» la obra de dragado y regeneración del estuario, cuyo proyecto definitivo fue publicado en el BOE el 22 de septiembre.

«En septiembre la Xunta publicó en el DOG el requisito que le pedía el Gobierno para hacer la licitación. Supuestamente, era el último requisito y a día de hoy aún no sabemos nada», condenó en declaraciones a la prensa el miembro de la directiva de marisqueo a pie de la Cofradía de Pescadores de A Coruña, Manuel Baldomir.

El colectivo demanda a la Xunta y al Ejecutivo central que «se pongan de acuerdo» para concretar las compensaciones económicas que percibirán los mariscadores mientras duren los trabajos de dragado y de las que dependen unas ochenta familias.

Así, los mariscadores pidieron que dejen de «tirarse piedras unos a otros» y se «sienten a dialogar» pues el Gobierno considera que la Consellería de Mar es la que debe establecer las ayudas, y el departamento autonómico cree que es competencia estatal.

Paralelamente, en una rueda de prensa ofrecida en A Coruña, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, acusó al Ejecutivo central de «intentar ocultar que no tiene el dinero» y consideró que «se destinó a otras cosas». «El delegado del Gobierno debería salir a la puerta y explicar a los mariscadores por qué no está licitado ya el dragado de la ría de O Burgo. Todos nos preguntamos por qué no está licitado», reiteró Vázquez. Por eso reclamó un «certificado de existencia de crédito», ya que «no hay excusas».