Los hosteleros de A Coruña, ante las nuevas restricciones: «Es terrible, no somos capaces de levantar cabeza»

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 22/10/2020 10:11 h

Esta medianoche entraron en vigor nuevas restricciones en Galicia para hacer frente a la situación epidemiológica actual generada por el coronavirus. La hostelería, de nuevo, vuelve a ser uno de los sectores más castigados, ya que regresa la prohibición de consumir en la barra, se reduce el aforo en el interior al 50 % y en terraza se limita hasta el 75 %.

Los establecimientos más madrugadores de A Coruña ya están notando la repercusiones derivadas de estas restricciones, algunas «muy importantes para el desarrollo de actividades económicas fundamentales para nuestra ciudad y para Galicia», recalcó Fina, gerente de la cafetería y restaurante Lonja de La Coruña, ubicada en el muelle de Linares Rivas. Este negocio atiende durante la madrugada y la mañana las necesidades del sector pesquero y también las de los trabajadores de empresas auxiliares.

«Durante esta madrugada trabajamos lo mínimo, lo que nunca nos pasó. Y ahora por la mañana lo mismo», asegura. El local, de 250 metros cuadrados, ha pasado de un aforo de 98 personas a uno de 45, «pero la gente tiene miedo, y ya ves, son las ocho de la mañana y hay cuatro personas».

Lo mismo ocurre en el bar El Puerto: «Así es imposible aguantar», dice el concesionario del establecimiento. Asegura, también, que estas nuevas medidas «perjudican, en este caso, a otras empresas de primera necesidad y de las más importantes para la economía de la ciudad».

La churrería El Timón también notó la entrada en vigor las nuevas prohibiciones derivadas del coronavirus. «Esto es terrible, no somos capaces de levantar cabeza. Y yo no me puedo quejar», explicó Lito, el propietario del negocio. Fina y Lito coinciden en la idea de que la hostelería vuelve a ser la señalada, «la culpable de todo, mientras los autobuses van llenos de gente». Lito va más allá: «Un grave problema es el comportamiento de algunas personas, las mínimas claro, que llegan a los establecimientos sin mascarilla, quieren utilizar la barra.. y te tienes que enfrentar a ellas y echarlas fuera», indicó.