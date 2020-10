El rechazo de Alternativa pone en cuestión la creación de la Mancomunidad As Mariñas

0

La Voz de Galicia D. Vázquez

Bergondo 20/10/2020 11:25 h

El Paraninfo de la UDC acogerá este martes, a las cinco de la tarde, la votación para constituir la Mancomunidad As Mariñas. A la cita están convocados 136 concejales y concejalas de las corporaciones de 8 municipios que conforman el Consorcio. En la asamblea se pretende aprobar provisionalmente los estatutos, respaldados por la comisión gestora el pasado 28 de septiembre. El encuentro será retransmitido en directo a través de la página de Facebook del Consorcio As Mariñas (https://www.facebook.com/Consorcio-As-Mari%C3%B1as-104069257669937) y se prevé que no haya unanimidad. Alternativa dos Veciños, que gobierna Oleiros y ostenta la alcaldía en Carral, ya anunció su voto en contra. La formación que lidera Ángel García Seoane asegura que está a favor de la mancomunidad de servicios, pero cuestiona de como se está llevando a cabo el proceso y pasos como la liquidación del Consorcio. Desde la entidad supramunicipal se puntualiza que el problema surge por cómo se pondera la representación de los concellos con más habitantes en el nuevo órgano que pretenden constituir.

Lo que se pretende es que la mancomunidad sustituya la labor que actualmente lleva a cabo el Consorcio, que está integrado actualmente por Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada. El Consorcio está adscrito a Oleiros, el municipio con más población, pero con la mancomunidad esta situación ya no se daría.

En el caso de que la mayoría de concejales respaldaran los estatutos, para el que ya se anunció la abstención de los representantes del BNG, para que entren en vigor tendrían que exponerse al público, someterse al informe de la Diputación Provincial, remitirse el resultado a la Dirección Xeral de Administración Local y tras hacer las correcciones si se proponen deberían ser ratificados por cada pleno. Si Alternativa dos Veciños no cambia de posición en ese tiempo, la mancomunidad tal como está diseñada no podría recibir luz verde. El temor que existe desde las otras corporaciones es que todo el trabajo podría resultar baldío.