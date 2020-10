La Diputación destinará este año 23 millones a crear empleo

0

A Coruña / La Voz 16/10/2020 20:34 h

La Diputación de A Coruña repartirá 12,5 millones de euros en una nueva línea del plan PEL-Reactiva, dirigida a autónomos y microempresas de la provincia para paliar la crisis generada por el covid. Finalizado el plazo de adhesión por parte de los municipios, se han sumado 88 de los 90 de la provincia con menos de 50.000 habitantes (Coirós y Dodro no pudieron por cuestiones ajenas al plan).

«Estamos ante o plan máis ambicioso presentado en Galicia para axudar aos autónomos e facer fronte ás consecuencias económicas orixinadas polo coronavirus», explicó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso en la rueda de prensa en la que se anunció la millonaria ayuda. Agradeció a los concellos «a importante colaboración no plan, xa que a Deputación achega o 80 % do financiamento e son as Administracións locais as que completarán cos seus propios fondos o 20 % restante», añadió González Formoso, quien defendió la creación de puestos de trabajo como «o eixo principal de todas as políticas do goberno provincial», y explicó que la pandemia obligó a un importante trabajo de reorganización presupuestaria, reduciendo líneas de otros departamentos provinciales para dotar de fondos a un plan que pretende ser «un apoio masivo e necesario para os autónomos e as pequenas empresas da provincia». «Con esta nova liña do Plan de Emprego Local (PEL), o investimento da Deputación en emprego superará os 23 millóns este ano», espetó el presidente, asegurando que se trata de la mayor inversión de la historia de la Diputación en materia de creación de empleo, con distintos programas de apoyo a los ayuntamientos, pymes, emprendedores y profesionales autónomos.

Por su parte, el vicepresidente de la entidad provincial, Xosé Regueira, destacó «a capacidade de adaptarnos á realidade, renunciando a algunhas apostas políticas que tiñamos proxectadas para este ano». No obstante, aseguró que la Diputación «mantén todas as liñas que supoñen creación de emprego e o nivel de investimentos nos municipios».

«No momento oportuno»

Regueira afirmó que las ayudas «chegan no momento oportuno porque aínda que algúns pensaban que estaban tardando, prevese que ao final deste ano e a principios de 2021 van ser complicados, por desgraza».

El diputado de Emprego y alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, incidió en que la inversión de la Diputación pasó de un millón a 23 en solo cinco años en relación a su departamento, y consideró «un éxito» que 88 de los 90 concellos coruñeses de menos de 50.000 habitantes solicitaran participar en el PEL-Reactiva. Rioboo avanzó que en la siguiente fase serán los autónomos y microempresas los que deban solicitar las ayudas, que se tramitarán a través de los ayuntamientos y que oscilarán entre los 1.500 euros para trabajadores por cuenta propia sin empleados a su cargo a los 3.000 para empresas de entre 6 y 9 trabajadores. Las ayudas serán compatibles con otras prestaciones municipales, «polo que auguro unha avalancha de solicitudes». Así, podrán acogerse a las ayudas del PEL-Reactiva los autónomos y microempresas que se vieron afectados por el cierre durante el estado de alarma, al igual que las que han visto reducida su facturación en más de un 75 % o se hayan acogido a un ERTE.

Esta misma semana, la Diputación de A Coruña también anunció el reparto de casi dos millones de euros entre 238 emprendedores, para la adquisición de material de los negocios y su adaptación a recursos informáticos.