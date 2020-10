Un okupa de A Falperra: «Soy americano y me cobran 50 euros por vivir aquí»

0

La Voz de Galicia

16/10/2020

Son las 8.30 horas de la mañana de este viernes y sale un joven del edificio número 19 de la calle Doctor Fleming, uno de los ocupados en la Falperra. Se llama César. Es un joven de Washington, y llegó a la ciudad en el mes de febrero. «Vine de vacaciones, para conocer», explicó. Se sacó el billete para volar a España para recorrerla «y trabajar para sobrevivir y ganar un poco para regresar». Tenía pensado volver en marzo. Pero todos sus planes se fueron al traste con la aparición del covid-19.

«Me dijo que para vivir aquí tenía que pagar 50 euros al mes»

El primer problema surgió cuando no encontró trabajo. César viajó A Coruña con lo justo y pronto se encontró que no tenía un euro en el bolsillo. «Ya no podía dormir en una pensión y me vi en la obligación de ir a comer a centros sociales», explicó algo apenado. Fue en una de estas instituciones benéficas, en Padre Rubinos, donde conoció a un hombre: «Era español», matizó. Se le acercó y entablaron conversación. César le explicó su preocupante situación y el otro individuo pronto le buscó un remedio. Lo llevó hasta en número 19, abrió la puerta y le enseñó el primer piso: «Me dijo que para vivir aquí tenía que pagar 50 euros al mes».

César aceptó «a pesar de que la casa estaba muy sucia, y porque no tenía a dónde ir». Tiene que hacer algún trabajillo, no explicó qué tipo pero aseguró que no delinquía, para poder pagar «el alquiler». Contó que había tenido que trabajar lo suyo «para sacar toda la basura que había en el piso». Sobre la actividad de los otros okupas prefiere no pronunciarse. Con voz serena y apaciguada explica que no le interesa lo que hagan sus compañeros del edificio: «Solo pido que no me molesten... y no lo hacen».

«Este por lo menos baja la porquería, porque los otros la tiran al patio de luces y el olor que desprende es horrible»

Este joven americano sale del edificio bien aseado. Cuelga al hombro una mochila y en una mano baja una bolsa de basura. «Este por lo menos baja la porquería, porque los otros la tiran al patio de luces y el olor que desprende es horrible», cuenta una vecina. Otra mujer que sale con el perro de un edificio que colinda con el ocupado confirma lo que dijo la señora, y subraya que como no pongan remedio al problema de la Falperra, «además del grave problema de seguridad ciudadana, también habrá otro de salubridad».

Mientras, los okupas más agresivos continúan a lo suyo. Recientemente alguno de ellos «acosó gravemente y peligrosamente a una trabajadora», explicó Raúl, un vecino. De hecho, estos individuos se tumbaron sobre el coche de la joven «y la llamaban haciéndole gestos obscenos», explicó este hombre. Al final tuvo que acompañar a la mujer hasta su vehículo «y yo mismo lo hice con miedo y porque había más personas en la calle viéndonos», subrayó.

Además, algunos miembros de esta pandilla agresiva no tienen el más mínimo reparo en preparar «sus armas de trabajo», explicó un empresario. Fueron a un local y pidieron que le afilasen unas navajas, «una de ellas automática». El titular del negocio le dijo que el afilado le llevaría cinco días. Los individuos se marcharon con las armas refunfuñando y diciendo «que las necesitaban para ya». Otros comerciantes también explicaron lo que creen que es un motivo «de la extremada agresividad» que demuestran varios miembros de esta banda de okupas. Aseguran que entran en los restaurantes a comprar bebidas de altas graduaciones alcohólicas y energéticas, «y su mezcla es una bomba, le loquean», aseguraron estas fuentes.

Por otra parte, Jaime Suárez, presidente de la entidad vecinal de A Falperra, anunció este viernes que suspenden la concentración de este sábado en el mercado de Santa Lucía a causa de las restricciones sanitarias vigentes en la comunidad gallega.