El hijo de la mujer degollada en la calle de la Estrella: «Es un asesino y si sale a la calle, ¿alguien se cree que no lo va a volver a hacer?»

«Si ahora sale a la calle, ¿alguien se cree que no lo va a volver a hacer» Jonathan Del Corral, hijo de la mujer degollada por su pareja en la calle de la Estrella asegura que el acusado «es un maltratador y ha hundido a mi madre y a mi familia»

Jonathan Del Corral, hijo de la mujer degollada por su pareja en la calle de la Estrella asegura que el acusado «es un maltratador y ha hundido a mi madre y a mi familia»

A Coruña 14/10/2020

Jonathan Del Corral, uno de los tres hijos de María Judith Martín Alves, la mujer que murió degollada a manos de su marido en el 2018 en la vivienda que compartían en la calle de la Estrella se mostró tajante al asegurar que Ramón Saiz González «es un asesino». Instantes antes de entrar al juicio que se está desarrollando en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, aseguró que el acusado es un «maltratador que ha hundido a mi madre y mi familia».

El hijo de la víctima abogó por la pena de prisión permanente para el supuesto autor de la muerte de su madre. «Esta clase de gente va a seguir haciendo lo mismo. Tiene 55 años. Si ahora sale a la calle, ¿alguien se cree de verdad que no lo va a volver a hacer», se preguntó y explicó que en caso de que considerasen, «que no lo pueden considerar», que fue un suicidio asistido, «esta persona estaría ya en la calle porque ya ha cumplido la mitad de la pena. No se puede soltar a este tipo de gente».

Sobre la relación que acusado y víctima mantenían, Jonathan del Corral comenta que «de cara a la galería era maravillosa», pero asegura que cuando sus hermanos o él intentaban mantener un momento a solas con su madre «no podíamos porque él siempre estaba detrás». El hijo de María Judith Martín Alves asegura que a partir del momento en que su madre contrajo matrimonio con el acusado «fue cuesta abajo y sin frenos».

Por su parte, el letrado de la acusación particular, Jesús Vila Lozano, se mantuvo en la misma línea y reiteró su petición de que el acusado sea condenado a la pena de prisión permanente revisable con la circunstancia agravante de ensañamiento a víctima especialmente vulnerable. «Aquí se decide si es un asesinato o no y se parte de una confesión donde utilizan como coartada a una persona vejada, una persona especialmente vulnerable, como es una mujer con un trastorno grave, que tuvo que estar ingresada en una clínica y a la que él saca para matarla», afirmó antes de entrar a la vista.