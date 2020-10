Colas en los centros médicos de A Coruña en el primer día de vacunación contra la gripe

0

La Voz de Galicia a. g. ch.

a coruña 13/10/2020 14:46 h

Este martes 13 de octubre arrancó la campaña de vacunación contra la gripe en un año marcado por la crisis sanitaria del covid-19. Esta situación ha causado importantes colas en algunos de los centros médicos de A Coruña para pedir la cita. «Non dan cita por internet nin por teléfono. Aquí nos Mallos a cola chegaba ata a acera da esquina», lamenta José María Pedreira. Este ciudadano indicaba que lo había intentado varias veces pero que no le quedó otra forma que acudir de forma presencial. «Comentan que pode ser un fallo informático e por teléfono non houbo forma de pedila. Despois non queren que vaiamos para que non haxa aglomeracións. Non hai dereito a isto».

No obstante, el Sergas señala que «no tienen constancia de ningún fallo» que impida solicitar la vacuna por Internet o por teléfono pero que «se pudo colapsar en momentos puntuales» ante la gran demanda que hay durante los primeros días de campaña. Añaden el período para vacunarse se prolonga durante 12 semanas, hasta el 31 de diciembre, precisamente para que haya margen suficiente para poder ponerse la inyección antes del pico habitual de gripe, sobre el mes de enero. Además, recuerda la importancia, este año más que nunca, de concertar cita para la vacunación en los centros de salud y no acudir directamente sin ser citado.

Más importante que nunca

Sanidade recuerda la importancia de vacunarse este año frente a la gripe, ya que, en el contexto de la pandemia por el coronavirus, pueden coincidir ambas infecciones, de ahí lo trascendental de la vacunación antigripal en las personas de riesgo y la reducción de la carga de esta enfermedad. Este año, como en anteriores ocasiones, se mantuvo la indicación de vacunación al personal sanitario del Sergas desde el pasado día 5 de octubre. La consellería de Sanidade compró inicialmente un total de 617.500 dosis, y el resto de las dosis, hasta completar el total de 865.830, son suministradas por el ministerio de Sanidad (248.330). El total de dosis de este año supone 200.830 más que en el 2019.

La campaña en el área sanitaria de A Coruña y Cee cuenta con 142 puntos de vacunación, entre centros hospitalarios y de primaria del Sergas, centros médicos y consultas privadas, residencias de la tercera edad públicas o privadas, centros penitenciarios, unidades de atención a los drogodependientes, centros de menores y discapacitados, etc. Su objetivo general es disminuir el número y la gravedad de las complicaciones derivadas de esta enfermedad, minimizando el efecto en la salud mediante su prevención. Otros de los objetivos previstos es conseguir una cobertura en la población de 65 o más años y en los trabajadores sanitarios del Sergas igual o superior al 75 %. En el caso de las mujeres embarazadas y personas con condición de riesgo, el objetivo de cobertura se sitúa un porcentaje igual o superior al 60 %.

Remarcar que, por primera vez, Galicia empleará en esta campaña una vacuna tetravalente de alta carga para las personas más vulnerables, aquellas de 65 o más años ingresadas en residencias. Además, a partir de la tercera semana de la campaña se realizará una llamada por parte de los profesionales de enfermería de atención primaria a la población de 65 a 74 años. También se enviarán sms masivos de recuerdo de vacunación a la población entre 65 y 74 años, se establecerán agendas de citación especial para vacunación y se vacunarán a los enfermos crónicos en las visitas a domicilio.