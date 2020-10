La Marea se revuelve contra Podemos y lo acusa de transfuguismo y romper la confluencia en A Coruña

0

La Voz de Galicia X. Gago

A Coruña 07/10/2020 13:45 h

La Marea Atlántica exige a Podemos que rectifique y se integre en su grupo municipal para no cometer una operación de «transfuguismo». Aunque José García Buitrón, secretario municipal de Podemos A Coruña, e Isabel Faraldo, futura concejala de ese partido, evitaron las críticas a la Marea cuando anunciaron que Faraldo iría al grupo de no adscritos, desde la coordinadora de la Marea «lamentamos a deriva de Podemos en Galicia, que lonxe de facer unha análise autocrítica dos resultados das eleccións autonómicas do 12 de xullo, parece querer insistir na ruptura dos espazos de confluencia, a liquidación do capital político acumulado nos últimos anos e o agravamento do deterioro da confianza da cidadanía nos nosos proxectos políticos. Non nos votaron para isto».

La Marea rechazó el argumento de Podemos de reclamar «“visibilidade” para unhas siglas que nunca concorreron ás urnas non é xusto coas 25.290 coruñesas e coruñeses que votaron á Marea Atlántica o 26 de maio de 2019, acreditando na confluencia».

La coordinadora equiparó la decisión de Podemos a la de Mónica Martínez, y le exigió que «non protagonice unha nova operación de transfuguismo en María Pita» y aseguró que «a única opción honesta, ética e democrática é que Isabel Faraldo se sume ao grupo municipal da Marea Atlántica en igualdade de condicións co resto dos concelleirose as concelleiras».

Finalmente, la coordinadora pidió a Podemos Galicia que intervenga y corrija a la agrupación local, y anunció que el partido celebrará una asamblea esta semana para analizar la situación.