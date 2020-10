La asociación de vecinos de Novo Mesoiro califica de «indignante» la situación del nuevo colegio y pide a la Xunta soluciones inmediatas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

a coruña 07/10/2020 18:18 h

«Indignante». Así califican desde la Asociación Vecinal de Novo Mesoiro la situación del CEIP del barrio y demanda a la Xunta «soluciones inmediatas» a todos los problemas detectados tras la inauguración del centro de enseñanza. Según el colectivo vecinal, «o comezo do curso escolar neste centro recentemente inaugurado foi de todo menos normal e impropio para un centro educativo».

En este sentido recuerdan que «a obra, mesmo a día de hoxe, non foi entregada ao Concello da Coruña, o que provoca que aínda non pase a formar parte das instalacións que deben ser dotadas polas áreas correspondentes da Administración Local, como por exemplo a asignación do persoal do cadro de bedeis, carecendo na actualidade do propio». Por otra parte, señalan que este lunes, después de más de un mes desde lo comienzo de la actividad del curso escolar, comenzó a funcionar la línea telefónica y la conexión a Internet, lo que provocaba que cualquier comunicación que se había querido hacer a los padres o la madres era imposible. «Tamén hai que engadir que múltiples equipamentos non foron debidamente dotados, como o parque interior infantil, con xogos doados por unha empresa privada, ou infraestruturas propias das aulas, ou mesmo a aula de informática, que, ademais de non ter o servizo até este pasado luns, non conta co máximo de ordenadores en relación ao ratio máximo de alumnado por aula, ou que, incluso, o persoal docente non foi contratado en función do propio decreto de creación do centro, non estando cuberto o cadro de persoal completo».

Así, desde la asociación se indica que, con el objeto de tratar precisamente todas estas, y otras más cuestiones, que habían sido denunciadas por padres y madres desde el comienzo del curso, solicitaron mantener una reunión con la Jefatura Territorial de la Consellería de Educación, presentando por registro telemático esta solicitud el pasado 21 de septiembre. «Aínda hoxe non se obtivo resposta e, por tanto, nin se celebrou a reunión nin tampouco consideramos, xa, que a Xefatura teña intención de mantela, malia que a maioría das situacións denunciadas non se teñan corrixido ou, polo menos, estiveran en proceso de solución».

«O CEIP de Novo Mesoiro, tal e como se abriu é unha vergoña que deberá supoñer a toma das responsabilidades correspondentes»

El colectivo vecinal entiende que la situación con la que abrió el CEIP de Novo Mesoiro es «intolerable», y que ya, a esta altura, las cuestiones denunciadas deberían estar resueltas. «Sempre chegan tarde, cando desde hai anos se demandan como necesarios, e cando por fin chegan, nin se dotan nin da infraestrutura nin do persoal necesarios para dar un correcto servizo á veciñanza de Novo Mesoiro», resaltan en el comunicado. «Ao igual que con outras dotacións e servizos do noso barrio, a apertura do centro educativo amosa ata que punto as distintas administracións o teñen desprezado ou, cando non, abandonado; é deber das AA.PP. garantir os servizos públicos, dotalos e mantelos en perfectas condicións para o seu uso por parte da veciñanza e da cidadanía. O CEIP de Novo Mesoiro, tal e como se abriu é unha vergoña que deberá supoñer a toma das responsabilidades correspondentes para coas persoas responsables que permitiron a súa posta en funcionamento dese xeito», concluyen en el escrito.