Inés Rey, sobre el recurso de la Marea al nombramiento de Mónica Martínez: «Hay líneas que no se deberían traspasar»

María García dice que fue una operación de transfuguismo contraria a la ley de bases y acusa a la exportavoz de Ciudadanos de representar intereses inmobiliarios

La Marea Atlántica presentó este jueves, el mismo día del pleno ordinario, un recurso de reposición contra la decisión de la alcaldesa, Inés Rey, de incorporar a su gobierno a la exportavoz de Ciudadanos, Mónica Martínez, que ahora dirige la concejalía de Deportes.

La portavoz de la Marea, María García, que anunció la presentación del recurso, calificó lo ocurrido de «operación de transfuguismo» y afirmó que la incorporación contraviene la ley de bases de régimen local. «É ilegal» remachó.

García aseguró que, de acuerdo a la citada normativa, el grupo mixto en el que está encuadrada Martínez debe ser disuelto porque ese grupo mixto «debe corresponder sempre con formacións políticas», y de acuerdo al reglamento orgánico municipal, añadió, la exportavoz de Ciudadanos debería tener la condición de concejala no adscrita. Además, recordó que Martínez anunció que el 1 de junio había pedido la baja de la formación naranja. Desde su punto de vista, eso obliga a aplicar el pacto antitransfuguismo con lo que la exconcejala de Cs no podría entrar en el gobierno local. Más aún, García añadió que, de acuerdo a la citada normativa legal, los ediles en la situación de Martínez no podrían tener un sueldo diferente al que se aprobó cuando fueron elegidos, por lo que el recurso de la Marea exige también que se anule la subida salarial de 44.000 a 60.000 euros que conllevó su entrada en el gobierno.

