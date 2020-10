Las cuatro citas para disfrutar del ciclo Músicas de Outono en A Coruña

0

La Voz de Galicia la voz

a coruña 03/10/2020 15:01 h

El ciclo Músicas de Outono comenzará este sábado con un concierto de Esteban Batallán y la Orquesta de Cámara Gallega a las 20.30 horas en el Palacio de la Ópera, en que el público podrá disfrutar gratuitamente de la calidad de esta formación. El Ayuntamiento quiere reforzar así el compromiso con el sector cultural de proximidad y ofrecerá hasta cuatro citas gratuitas en esta primera quincena de octubre. La siguiente será el día 9 con la puesta en escena de Garufa Blue Devils Big Band y Sito Sedes también en el Palacio de la Ópera y el día 10, la Orquesta Gaos ofrecerá Musicais. Por último, el barítono Borja Quiza estará con You Must Remember This el 12 de octubre, en el centro Ágora. Las personas interesadas pueden reservar sus invitaciones en la página web https:// corunacultura.sacatuentrada.es.