La asociación vecinal de Labañou considera que el Ayuntamiento de A Coruña no se ajusta a los datos reales del plan de As Percebeiras

a coruña 02/10/2020

La asociación vecinal de Labañou Francisco Rodríguez Otero ha emitido un comunicado en el que señala que la información publicada este jueves por el gobierno local sobre el plan urbanístico de As Percebeiras «non se axusta nin é conforme cos propios datos contidos na documentación en trámite de dito Plan (Documento ambiental estratéxico, DAE, e a Memoria do Borrador do Plan)». En el escrito añaden que «non só se mesturan e suman indebidamente datos de distinta cualificación e uso, senón que omítense outros, que son de especial relevancia e transcendencia do Plan».

Según la entidad, el ejecutivo municipal computa como zonas verdes superficies peatonales y, de los 22.827 metros cuadrados de superficie de uso público que mencionan, «esquece precisar que computa en dita superficie 7.567,45 m² de superficie de uso público, pero que son de titularidade privada». Sobre las plazas de aparcamiento, destacan que de las 367 plazas públicas previstas, «50 xa existen na actualidade, e das 317 restantes, unicamente 62 estarían en superficie, situándose as 255 restantes no subsolo público baixo viario. Un aparcadoiro soterrado que o goberno local tamén omite mencionar o seu réxime de xestión, e sobre todo, económico. Nada di o Plan, e nada comenta o goberno».

En el escrito también hacen alusión a la falta de información en los documentos que están en trámite sobre el fomento al pequeño comercio. «A superficie total de uso terciario é de 9.425,90 m², disposta tanto baixo rasante como en planta baixa e que algún caso (Bloque M2) chega aos 1.929,1 m²».

No obstante, la asociación vecinal se muestra sorprendida al ver que el ejecutivo municipal no mencione factores relevantes como lo son las normas de aplicación directa sobre el impacto paisajístico. «O goberno local menciona que son 12 bloques pero esquece sinalar o número de plantas deses 12 bloques, a maioría deles de B+7+BC. Sin embargo, o bloque de maior superficie e volume, o mais inmediato á Avenida de Labañou chega, escaladonamente, de B+7+BC ata B+13+BC, e conta cunha fronte compacta cara as vivendas de Labañou de 59,6 metros de longo, situándose a so 17,35 metros das vivendas de María Pita. E esquece o goberno local mencionar que mentres o PXOM obriga a manter as vistas desde toda a fronte da Avenida de Labañou, no Plan en trámite a Torre de Hércules só se vería desde un tramo de 24 metros, tal e como expresamente sinala o DAE».

Por todo ello, desde la entidad sostienen que «é o momento de paralizar o desatino proxectado e de estudar unha nova ordenación, sostible medioambientalmente, e co obxectivo de destinar os terreos ao que Labañou e Coruña precisan con maior necesidade, superficie dotacional para espazos libres e zonas verdes públicas».