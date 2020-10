Las obras para la urbanización de la calle Rosario comenzarán este lunes

0

La asociación vecinal María Pita ha comunicado este jueves que las obras para la reurbanización de la calle Nuestra Señora del Rosario, con un presupuesto de 806.000 euros, se iniciarán este lunes 5 de octubre. A mediados de agosto se llevaron a cabo catas arqueológicas y ahora comenzarán los trabajos de la reforma.

Por otra parte, Pedro Roque, presidente de la Asociación de Vecinos María Pita, indica que las obras para la mejora de las calles Cortaduría y Damas siguen aún pendientes y sin fecha para el inicio de los trabajos. «Dado que os proxectos foron presentados no 2018, e consensuados con esta Asociación, seguimos a pedir ao actual goberno municipal que execute estas obras así como as dos xardíns -S. Carlos, P. Fariña, Luis Seoane- que quedaron elaborados e tamén foron consensuados. Pedimos tamén información sobre o funcionamento das Naves do Metrosidero, do que nada se sabe», señala Roque.

La finalidad de estas mejoras viarias es la revitalización de la Ciudad Vieja. En la actualidad es el barrio con más dependientes y hasta el 2016 era el más envejecido de A Coruña. Fue adelantado por los Mallos, Sagrada Familia y el Agra, pero la diferencia es mínima.